Mustafa Akıncı: “Tatar Cenevre’de Ankara’nın papağanı olacak”

“Bugün Kıbrıs”ta Ayşemden Akın’ın programına konuk olan 4’üncü Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, önümüzdeki hafta Cenevre’de gerçekleşecek 5+BM gayrı resmi toplantısına ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

“Crans Montana’da tarihi bir fırsat kaçırıldı” diyen Akıncı, “Çözüme çok yaklaştığımız bir andı. İrade gösterilemedi” dedi.

"CENEVRE'DEN BİR ŞEY ÇIKMAYACAĞI KESİN"

Akıncı, “Bütün BM parametrelerini çöpe atan bir Türkiye yönetimi ve buradaki Sayın Tatar aynı söylemi sürdürüyor” ifadelerini kullanarak, ”Cenevre’den bir şey çıkmayacağı kesin” yorumunu yaptı.

Crans Montana’da, Türkiye Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile Nikos Anastasiadis arasında gerçekleşen baş başa görüşmede, Anastasiadis’in Çavuşoğlu’na “siyasi eşitlik konusunda Rum tarafı hazır değil, seçimden sonra iki devletli çözümü görüşürüz” dediğini aktaran Akıncı, “Çavuşoğlu’na 'inanma' dedim, nitekim haklı çıktım” dedi.

Akıncı, geçmiş Cumhurbaşkanlığı seçimlerine yönelik İse, “Türkiye’deki yönetimin, buradaki uzantılarının, elçiliğin topyekûn dahil olduğu bir seçim süreci yaşandı ve oraya kendi gücüyle gelemeyecek birini tehdit, para, vaat, şantaj ile oturttular” şeklinde konuştu.

"TATAR, CENEVRE'DE ANKARA'NIN PAPAĞANI OLACAK"

Tatar’ın "Türkiye’nin gölgesi olduğunu" ifade eden Akıncı, “Cenevre’de Ankara’nın papağanı olacak şekilde davranış sergileyecek” ifadelerini kullandı.

Akıncı, “Gerek güneyde gerek kuzeyde çözüme inanan partilerin, sendikaların, sivil toplumun ve bireylerin artık daha görünür olması gerekiyor. Yeni umutların doğmasını sağlayacak olan budur” diyerek, “Ölü gözünden yaş bekleyeceğimizde, bunu yapmak çok daha akılcı ve gereklidir” şeklinde konuştu.

Bugün gerçekleşecek mitinge katılacağını kaydeden Akıncı, “Toplumların sesini yükseltmesi iyi bir mesaj olacak. Pandemi koşullarının kurallarına uyarak, maskemizi takarak hem sağlığımızı koruyalım hem de vatandaşlık görevimizi yerine getirelim, bu mücadeleye omuz verelim. Bu mücadele birlikte kazanılır. Yarın önemli bir gün. Hep birlikte yarın İnönü Meydanı’nda buluşalım” ifadelerini kullandı.