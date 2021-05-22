Mustafa Aktuğ'dan CTP'ye: Dertleri Ne Sağlık Ne Geçim, Sadece Seçim

Lapta Belediye Başkanı Mustafa Aktuğ açıklamasında “geçtiğimiz yaz sonu itibarı ile bir maaş, bu yıl Mayıs başı olmak üzere de bir maaş olmak üzere iki maaş ödeyemedik” diyerek CTP Lapta Belediye Meclis Gurubunun derdinin seçim olduğunu iddia etti.

Mustafa Aktuğ açıklamasında “geçtiğimiz yaz sonu itibarı ile bir maaş, bu yıl Mayıs başı olmak üzere de bir maaş olmak üzere iki maaş ödeyemedik” diyerek CTP Lapta Belediye Meclis Gurubunun derdinin seçim olduğunu ileri sürdü.

Kamuoyuna duyuru

Dertleri ne sağlık ne geçim, sadece seçim

Son bir kaç haftadır, bazı kesimlerin sağlık ve geçim konularını bir kenara bırakıp seçime yönelik yıpratma politikası yaptığını ve beldemizde gereksiz gerginlik yaratmaya çalıştığını üzüntü ile izlemekteyim.

Lapta Belediye Başkanı olarak ben, çoğu Belediye Meclis Üyem, Belediye idaresi, memur arkadaşlarım ve tüm işçi kardeşlerim ile birlikte; üç yıldır üst üste gelen felaketlere rağmen Belediyemizin hizmetlerini aksatmadan devam ettirmeye çalışmaktayız.

Bu hususta hatırlatmakta fayda olduğuna inandığım bir kaç konuyu sizlerle paylaşmak isterim;

2018 Temmuz ayı itibarı ile 23 milyon borçla devraldığımız Lapta belediyesini, Belde halkına hizmette devamlılığını sağlamak adına uygulamaya koyduğumuz mali yapılandırma ve tasarruf tedbirleri ile yönetmeye çalışıyoruz.

Hizmet durma noktasına gelecekti

Hizmete devamlılıktan ifade ettiğimiz şudur ki; Belediyemizde bizler göreve gelmeden seçim kazanmak uğruna yapılan kontrolsüz harcamalar devam etseydi veya bir başka deyişle, borca borç katarak devam edilseydi çok yakın gelecekte altından kalkılamayacak derecede mali çöküntüye girilecek ve bunun sonucunda da halka hizmet durma noktasına gelecekti.

Bazı çevrelerin “borcu biliyordu, hesaplıyordu düzeltmek için geldi de ne oldu” sorularına da kamuoyu önünde cevap vermek gerektiğine inanıyorum .

Evet, Lapta Belediyesinin borcunun, eski başkanın resmi yazısında bizlere dediği gibi 1 milyon olmadığını, daha fazla olacağını hesaplıyorduk. Ve ona göre de tasarruf ve ekonomik tedbirler düşünmüştük, ama göreve geldiğimizin 3. ayı içerisindeki döviz yükselişini, 5. ayı içerisindeki sel felaketini, banka borç faizlerinin %17’lerden %30’lara çıkacağını, yangınları, hortumları, hele hele dünyayı saracak olan pandemiyi ve onun etkisi ile çöken dünya ekonomisini hesaplamamıştık, tabii bunları hesaplayıp da beni ekonomiyi düzeltemedin diye suçlayan bazı meclis üyelerini de.

Bunların yanında, sel felaketinden, hortumlardan, milyonlarca zarar gören ve harcadığı tüm ekstra giderlere rağmen Devletten bir destek görmeyip, bırakın desteği gelirlerinden kesintiler yapılan belediye bütçesini gözden kaçırmış ve hesaplayamamışız ve hayal kırıklığı yaratmışız. Pandemi süresince tüm riskleri göze alarak en ön saflarda yer alan personelin böyle bir süreçte mağdur olmaması için çözümler üretip, insanların evlerine ekmek götürmesini de sağlamış, halk sağlığı için birçok ekstra görevler üstlenmiş ve yapmaya devam etmemize rağmen yine Devletten destek görmemişiz, bu da yarattığımız bir hayal kırıklığıdır herhalde.

Birde hayal kırıklığını, seçim dönemimizde projelerimiz arasında duyurup, seçildikten sonra uygulamaya başladığımız ama ne yazık ki pandemiden dolayı durdurmak zorunda kaldığımız halk konseylerinde yaşamış sevgili muhalif meclis üyelerim. Sanki bu toplantılara (bir kişisini tenzih ederek söylemek isterim) çok katılmışlar gibi.

İki ay maaş geriliğimiz dışında başka geriliğimiz yoktur

Personelimizin maaş geriliği konusuna gelince;

Geçtiğimiz yıl başlayan pandeminin, ilk dönemi itibarı ile 3 aya yakın belediye veznelerinin kapanması neticesinde yaşadığımız gelir kaybından dolayı yaz sonu itibarı ile bir maaş, bu yıl Mayıs başı olmak üzere de bir maaş olmak üzere iki maaş ödeyemedik. Maaş haricinde tüm personelimizin sosyal hak ve menfaatleri ödenmiştir. Bazı muhalif meclis üyelerinin basına paylaştığı gibi Belediye Muhasebesinin ve ilgili bankanın önerisi ile uyguladığımız ödeme yöntemi ile son iki aylık maaşlarda gecikme yaşamamıştık. Elbette ki bir faiz gideri olacaktı ve personeli maaşsız bırakmamak adına belediye başkanı olarak bu gideri kabul etmiştim. Yani ay içerisinde tahsilatını yapıp bankaya göndereceğimiz yerel kaynaklarımızı peşinen aybaşında sadece maaşları ödeme amaçlı kullanıyorduk. Söz konusu meclis üyelerinin Belediye idaremiz ve ilgili bankaya telkinleri neticesinde bu uygulama durdurulmuş ve maaş ödemeleri yapılamamıştır.

Ayrılan 12 personel yerine 7 personel alındı

Personel alımı eleştirilerine gelince:

2018 Haziran ayından bugüne değin durdurulan, istifa eden, emekliye ayrılan, ödeneksiz izin kullanan, uzun süreli sağlık kurul raporlu toplam 12 personel azalmış ve belediye hizmetlerinin aksamaması adına toplamda 7 personel geçici ve sözleşmeli olarak işe başlatılmıştır. Burada önceden de bahsettiğimiz gibi geçmişte toplu işten durdurulan 31 personel içerisinden ihtiyacımıza göre öncelik tanınmıştır.

Bağımsız seçilen ve bağımsız olarak tüm partilere eşit mesafede göreve devam eden bir Belediye Başkanı olarak;

Perşembe sabah itibarı ile Belediye İdaresinden izinsiz personelle toplantı yapmaya çalışıp söylemlerindeki iş barışı lafını, personeli kışkırtmak için kullanmaya çalışan birkaç meclis üyesini kınıyor kendilerini bu konuda hiyerarşiyi çiğnememeleri ve otoriteyi sarsmamaları adına uyarıyorum.

Paylaşımları seçime yönelik ve maksatlı

CTP Lapta Belediye Meclis Gurubu adı ile yapılan paylaşımdan dolayı da, memleketin gerçeklerini merkezde çok iyi bilen bir partinin resmi sayfasından bu şekilde seçime yönelik bir haber yapılmasını da üzücü ve maksatlı bulduğumu belirtmek isterim.

Hafta başı itibarı ile gerek örgütlü sendikanın belediye idaremizden izinli olarak yapacağı toplantı, gerek Meclis Toplantısı, gerekirse de tüm personelle yapılacak olan toplantı ile Belediyemizdeki sürecin siyasetten uzak ve şeffaf şekilde yürütüldüğünün açıklanacağını yeniden belirtmek isterim.

Devlet katkısından geriye kalan sadece 350,000 TL

Belediyemizin son 4 yılında gerçekleşen aylık ortalama gelir ve giderinden oluşan rakamları sunmak istiyorum.

Genel ekonomik tabloyu önümüzdeki süreçte yine sizlere daha önce yaptığımız gibi şeffaf bir şekilde açıklayacağımı belirtmek isterim.

Aylık Ortalama Gelir 2018 2019 2020 2021 Özkaynak Gelirleri 849,879.42 1,046,905.02 950,000.00 961,960.13 Devlet Katkısı 1,068,881.79 1,383,154.49 1,719,825.02 1,719,825.02 1,918,761.21 2,430,059.51 2,669,825.02 2,681,785.15 Aylık Ortalama Rutin Gider 2018 2019 2020 2021 Personel Giderleri 754,500.00 855,000.00 1,050,000.00 1,250,000.00 Belediyeler Birliğine Aidat 12,322.00 12,733.00 27,947.16 27,947.16 ………….. Bank(Kredi Taksit) 174,000.00 246,936.00 287,677.01 287,677.01 Su Dairesine Ödemeler Ortalama 295,820.83 365,705.60 340,000.00 260,500.00 İhtiyat Sandığı Yatırımları 78,435.32 115,811.04 123,490.82 136,500.00 Sosyal Sigorta Yatırımları 171,187.43 204,681.83 255,775.54 305,500.00 Gelir ve Vergi Yatırımları 97,662.89 134,324.49 140,094.27 195,000.00 Geriye Dönük Sigorta İht Vergi – – 150,000.00 150,000.00 Akaryakıt Giderleri 85,500.00 105,000.00 125,000.00 135,000.00 KIB – TEK 30,000.00 40,000.00 50,600.00 50,000.00 Diğer Giderler 246,959.09 285,883.00 225,000.00 234,000.00 1,946,387.56 2,366,074.96 2,775,584.80 3,032,124.17

Aylık Fark -27,626 + 63,985 -105,759 -350,339

Üstteki rakamlardan da görülebileceği gibi:

1,719,825.02 TL’lik devlet katkısından Belediyemiz hesabına yatana kadar Belediyeler Birliği aidatı, Banka kredi taksiti, Su dairesi ödemesi, İhtiyat sandığı, Sosyal sigorta yatırımları, Gelir ve Vergi Dairesi yatırımları ile geriye dönük sosyal sigorta ihtiyat sandığı ve vergi borçlarının kesilmesiyle her ay belediyemize ulaşan sadece 350,000 TL’dir.

Tabloda görüleceği üzere 2019 yılı dikkate alındığında Gelir / Gider karşılaştırılmasında yaptığımız çalışmalar netice vermeye başlamıştı. Ama 2020 yılı başında başlayan pandemi süreci ekonomimizi yeniden etkilemiştir.

Her ne kadar pandemi neticesinde yerel gelirlerden kayıplarımız olsa dahi, Hükümetin her yıl Devlet Katkısına yapmış olduğu ortalama %15’lik artış olmuş olsaydı Belediyemiz Gelir / Gider noktasında dengede durabilecekti.

Tasarruflarla dönem sonuna kadar kendi ayaklarımız üzerinde duracağız

Hedefimiz, bu dönem sonuna kadar yapacağımız tasarruf ve yapılandırma neticesinde, Belediyemizi kendi ayakları üzerinde duran bir yapıya kavuşturmaktır. Tüm olumsuz koşullara rağmen bu hedefimizden uzaklaşmadan aslına koşulların çok net olarak farkında olan Personelimizden ve Halkımızdan biraz daha sabır biraz daha sağduyulu davranmalarını rica ediyorum. İleriki günlerde pandeminin azalması neticesinde yeniden Halk Konseylerinde görüşeceğimizi ve birlikte Beldemizin geleceğini şekillendireceğimizi belirtmek isterim.

Sevgi ve saygılarımla

Mustafa AKTUĞ

Lapta Belediye Başkanı