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Mustafa Aramağan'a Atatürk'e hakaretten hapis cezası

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Mustafa Aramağan'a Atatürk'e hakaretten hapis cezası
'Atatürk'ün hatırasına alenen hakaret' ettiği gerekçesiyle yargılanan Mustafa Armağan, 1 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırıldı.Derin Tarih Dergisi Genel Yayın Yönetmeni Mustafa Armağan, derginin mayıs sayısında yer alan yazısı nedeniyle 'Atatürk'ün hatırası

Derin Tarih Dergisi Genel Yayın Yönetmeni Mustafa Armağan, derginin mayıs sayısında yer alan yazısı nedeniyle 'Atatürk'ün hatırasına alenen hakaret' suçundan 1 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırıldı.

Bakırköy 2. Asliye Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, tutuksuz sanık Mustafa Armağan ve avukatları katıldı.

Duruşmada son sözü sorulan Armağan, "Beraatimi istiyorum" dedi. 

Mahkeme, Armağan’ı 'Atatürk'ün hatırasına alenen hakaret' suçundan 1 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırarak, sanığın hükmün açıklanmasının geriye bırakılmasını istemediğinden cezayı tecil etmedi.

'LATİFE HANIM KONUŞURSA NE OLUR?'

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı Basın Suçları Soruşturma Bürosu Savcısı Ertuğrul Sarıyar tarafından hazırlanan iddianamede, şüpheli Mustafa Armağan'ın Derin Tarih dergisinin yayın yönetmeni olduğu belirtildi. Derginin Mayıs 2017 tarihli 62. Sayısının dergi kapağı olarak 'Latife Hanım'ın 91 yıldır gizlenen mektubu', 'Kemal Paşa çakma Napolyon'dur' başlıkları ile Latife Hanım'ın fotoğrafının basıldığı anlatılan iddianamede, derginin 38-53 sayfa aralığında şüpheli Armağan tarafından hazırlandığı anlaşılan 'Latife Hanım konuşursa neler olur?' başlığı altında bir yazı dizisi kaleme aldığı kaydedilmişti.

İddianamede yazı içerisinde Atatürk'e hakaret içeren ibarelerin bulunduğu gerekçesiyle İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nce Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı'na dergi örneği de gönderilerek adli yönden yasal işlemlerin yapılması talep edildiği ifade edilmişti. Derginin incelendiği ve soruşturma başlatıldığı anlatılan iddianamede söz konusu derginin mayıs sayısı hakkında da savcılığın talebi üzerine hakimlik tarafından toplatılmasına, basım yayın ve dağıtımın durdurulmasına ve el konulmasına karar verildiği hatırlatılmıştı.

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