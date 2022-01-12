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Mustafa Balcıoğlu'nu kaybettik

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Mustafa Balcıoğlu'nu kaybettik
Mustafa Balcıoğlu'nu kaybettik

İskele ve Karpaz bölgesinde çok sevilen Mustafa Balcıoğlu  vefat etti. Musatafa Balcıoğlu'nun Cenazesi bugün (12.01.2022) ikindi namazından sonra 14:30 Boğaztepe kabristanlığına defnedilecektir.

 

4. Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı da Mustafa Balcıoğlu için taziye mesajı yayınladı.

"Yıllarca Kıbrıs’ta barışa; toplumumuzda da gerçek demokrasi ve sosyal adalete ulaşma mücadalesinde birlikte uğraş verdiğimiz sevgili dostumuz Mustafa Balcıoğlu’nu kaybettik. Kendisine Allah’tan rahmet,ailesi,yakınları ve tüm mücadele arkadaşlarına başsağlığı dilerim."

 

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