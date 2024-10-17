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Mustafa Çelik Turnuvası yarın başlıyor

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Mustafa Çelik Turnuvası yarın başlıyor
Mustafa Çelik Turnuvası yarın başlıyor

Engelliler Spor Federasyonu kurucu ve Onursal başkanı Mustafa Çelik Anı Turnuvası yarın başlıyor.
Turnuva ile ilgili basın toplantısı Mustafa Çelik’im kurucusu olduğu Ortopedik Özürlüler Derneği’nde gerçekleştirildi.
Basın toplantısına Engelliler Spor Federasyonu Başkanı Ahmet Akdeniz, merhum Mustafa Çelik’in eşi Özlem Çelik, Ortaopedik Özürlüler Derneği Başkanı Günay Kibrit ve turnuvada yer alacak Fenerbahçe İstanbul Jet takımı menejeri Ogün Karataş katılarak hem turnuva hem de Mustafa Çelik için duygularını ifade ettiler.

Turnuva yarın başlıyor
Mustafa Çelik Anı Turnuvası yarın sabah 09.30’da Atatürk Spor salonu’nda Vakıflar – Fenerbahçe İstanbul Jet karşılaşması ile başlayacak. Maç BRT 2’den naklen yayınlanacak.
Turnuvanın sabah bölümünün diğer maçı saat 11.30’da Türk Silahları Kuvvetleri – Tosyalı İskenderun arasında oynanacak.
Öğleden sonra da saat 15.30’da Vakıflar – Tosyalı İskenderun, saat 17.30’da ise Fenerbahçe İstanbul Jet – Türk ilahlı Kuvvetleri karşılaşacak.
Turnuvada 19 Ekim Cumartesi günü sabah bölümünde 09.30’da Fenerbahçe İstanbul Jet – Tosyalı İskenderun ve saat 11.30’da Vakıflar – Türk Silahlı Kuvvetleri maçı yapılacak.
Turnuva finali ise saat 17.30’da oynanacak ve BRt 2’den naklen ekranlarda olacak.

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