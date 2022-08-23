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Mustafa Civisilli hayatını kaybetti

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Mustafa Civisilli yaşamını yitirdi.
Mustafa Civisilli hayatını kaybetti

Mustafa Civisilli hayata gözlerini yumdu.

Civisilli'nin vefatı yakınları tarafından duyuruldu.

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