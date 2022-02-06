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Mustafa Doğrusöz’ün Ölümünden Önce Kaleme Aldığı “Doktor Behiç’in Öyküsüne Dair” Adlı Kitap Yayınlandı

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Mustafa Doğrusöz’ün Ölümünden Önce Kaleme Aldığı “Doktor Behiç’in Öyküsüne Dair” Adlı Kitap Yayınlandı
Mustafa Doğrusöz’ün Ölümünden Önce Kaleme Aldığı “Doktor Behiç’in Öyküsüne Dair” Adlı Kitap Yayınlandı

KKTC Milli Arşiv  ve  Araştırma Dairesi  Manas Yayınları’nın ikinci kitabı, duayen gazeteci Mustafa Doğrusöz’ün kaleme aldığı “Doktor Behiç’in Öyküsüne Dair” yayınlandı. 

Kitabı yayına hazırlayan KKTC Milli Arşiv  ve  Araştırma Dairesi  Müdürü Ejdan Sadrazam, “Mesleğine tutkuyla bağlı bir gazeteci olan  Mustafa Doğrusöz, Doktor Behiç ve eşi Fatma Hanım’ın trajik sonlarını aydınlatmayı  yaşamı boyunca kendine görev edindiğini” söyledi.

Sadrazam, “Doğrusöz, ısrarla yürüttüğü çalışmasını, üzeri karartılan olaylar nedeniyle kesin bir sonuca ulaştıramamıştı. Vefatından hemen önce bir dosya şeklinde KKTC Milli Arşiv ve Araştırma Dairesi’ne teslim ettiği araştırma, Kıbrıs Türk tarihi içerisinde İngilizlerin adayı ilhakı ile başlayan karanlık döneme ışık tutması ve bu döneme ilişkin ileride gerçekleştirilecek araştırmaları özendirmesi amacıyla kitaplaştırılarak, okuyucu ve araştırmacıların beğenisine sunulmuştur” dedi. 
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Ejdan Sadrazam, “Kitapta yavaş yavaş  zihnine sızarak, insanı ipe götüren dedikodularla gözü döndürülen bir kocanın, masum eşini katli anlatılırken, sömürgeci/işbirlikçi ile özgürlükçü/vatansever, yerli ile yabancı, iktidar ile halk arasındaki ciddi hesaplaşmalara ve  Kıbrıs Türkleri’nin böylesi karanlık ve zor günlerinde dahi Anadolu ile varolan sarsılmaz bağlarını sürdürmek için verdiği mücadelelere  tanık olunmaktadır” ifadelerini kullandı.
    
“Doktor Behiç’in Öyküsüne Dair” adlı kitabın Milli Arşiv ve Araştırma Dairesi’nden temin edilebeceği belirtildi. 

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