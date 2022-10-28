Mustafa Hacıali işletmeleri’nde iş sağlığı ve güvenliği eğitim faaliyetleri devam ediyor

Mustafa Hacıali İşletmeleri tarafından başlatılan eğitim çalışmalar kapsamında, geçtiğimiz günlerde, Mustafa Hacıali İşletmeleri’ne ait Yem Fabrikasında, 27 çalışanına İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimi verildi. Çalışanlarının İş Sağlığı ve Güvenliğine önem verdiklerini belirten Hacı Ali işletmeleri yetkilileri, önümüzdeki dömnemlerde de bu eğitimlerin devam edeceğini belirttiler.

İş Sağlığı ve Güvenliği Uzmanı Simge Korkmazcan tarafından verilen kursta, İş Sağlığı ve Güvenliği Nedir?, İş Sağlığı ve Güvenliğinin Amacı, İş Kazası ve Meslek Hastalıklarının ne olduğu ve önlemesi, Ramak Kala durumunun ne olduğu ve yapılması gerekenler, Risk ve Tehlikenin ne olduğu ve alınması gereken önlemler, Kişisel koruyucu donanımların kullanımı ve gerekliliği, Sağlık ve Güvenlik işaretleri, Acil durumlar konularında eğitim verildi.