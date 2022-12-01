Mustafa Hacıali İşletmeleri’nde İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitim Faaliyetleri Devam Ediyor

Mustafa Hacı Ali İşletmeleri, Korkmazcan İş Güvenliği Şirketi ile birlikte İşletmenin 2022 yılı faaliyet programında yer alan İş sağlığı ve Güvenliği Eğitimlerine devam ediyor.

700’e yakın çalışanı ile birbirinden farklı iş kollarında faaliyet gösteren adanın en köklü şirketlerinden biri olan Mustafa Hacı Ali İşletmeleri, Korkmazcan İş Güvenliği Şirketi ile birlikte İşletmenin 2022 yılı faaliyet programında yer alan İş sağlığı ve Güvenliği Eğitimlerine devam ediyor.

İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitim Programı kapsamda 23 Kasım 2022 tarihinde Mustafa Hacıali İşletmeleri’ne bağlı Kesimhane Biriminde, çalışanlara İş Sağlığı ve Güvenliği eğitimi verildi.

İşletmenin İnsan Kaynakları Müdürü ve İş Sağlığı ve Güvenliği Kurulu Başkanı Niyazi Demirel, Korkmazcan İş Güvenliği Şirketi Direktörü İSG uzmanı Simge Korkmazcan İle bir dizi eğitim faaliyeti düzenlediklerini, İş Sağlığı ve Güvenliği konuları ile işletmedeki farklı iş kollarının özelliğine göre çalışanların eğitimlerine devam edeceklerini söyledi.

İş sağlığı ve güvenliğinin önemine değinen Demirel,“işyerlerinde tehlike kaynaklarını belirleyip, oluşabilecek riskleri kontrol altına alabilirsek, tehlikeli ortamları ortadan kaldırmış oluruz. Böylece, olabilecek kazaları önlemiş ve olan kazaların şiddetini azaltmış oluruz. Mustafa Hacı Ali İşletmeleri olarak önceliğimiz çalışanlarımızın sağlığı ve güvenliğidir. Dolayısı ile işçi sağlığı, iş güvenliği ve bu alanda verilen eğitimleri önemsiyoruz” dedi.

Eğitimler hakkında bilgi veren İş Sağlığı ve Güvenliği Uzmanı Simge Korkmazcan “birçok sektörde güvensiz davranışlar, güvensiz ortamlar ve yetersiz güvenlik önlemleri sebebi ile meydana gelen kazalarda birçok çalışanın yaralanmakta olduğunu hatta hayatını kaybettiğini, hedeflerinin yapılan eğitimlerde çalışanların farkındalık seviyelerini artırarak tehlikelerin erken farkına varmalarını sağlamak ve kazaları asgariyeindirgeyebilmek, olabilecek kazaları ise yaralanma ve iş gücü kaybı olmadan atlatabilmektir.

Bu şekilde daha güvenli ve huzurlu bir çalışma ortamı sağlayabiliriz.İyi bir eğitim, denetim ve talimatlarla iş kazaları %98 önlenebilmektedir. Mesleki risklerden korunmaları için eğitici bilgiler vererek, çalışanlarımızın güvenliğinin sağlanması ve hizmet kalitesinin artırılması için İşletme ile birlikte çalışmalarımız devam edecektir.” dedi.