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Mustafa Hürben "vicdani ret" açıkladı

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Mustafa Hürben "vicdani ret" açıkladı
Mustafa Hürben "vicdani ret" açıkladı

İşte Mustafa Hürben 'in vicdani ret açıklaması:

Herkese merhaba, geldiğiniz için teşekkürler.

Bugün bir gün bile yapmadığım askerliğin seferberliğine gitmediğim için mahkemeye çağırıldım.

İster savunma ister saldırı amaçlı olsun, insan öldürme eğitimi veren bir kurumun içinde olmak istemedim. İsrail-Filistin olaylarında binlerce insanın ölümü bize insanlık olarak bazı şeyleri tekrardan düşünmemiz ve bazı şeyleri artık kökten değiştirmemiz gerektiğini hatırlatmalı.

İlla ülkeye bir şekilde hizmet etmem gerekirsa, bunun eğitimini aldığım alanda gerçekten halkın yararına olacak şekilde yapmamın daha verimli olacağını düşünürüm ama sonrasında bu ülkede hiçbir şeyin halkın yararına yapılmadığı gerçeğini hatırlarım. Her yıl bedelli hakkı kazanabilmek için başka ülkelere giden ve geri gelmeyi mantıklı bulmayan bu kadar insan varken, bu konunun hala daha çözümsüz kalıyor olması çok garip ve üzücü.

Bugün bu ülkedeki bir çok eksik veya sorundan sadece bir tanesine itiraz ediyorum, bir insanın birçok farklı sebepten askere gitmek istememesinin suç teşkil etmesi bana doğru gelmediği için da vicdani reddimi ilan ediyorum.

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