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Mustafa Kemal Atatürk DAÜ’de anıldı

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Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ), Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk’ün aramızdan ayrılışının 81. yılı vesilesiyle, 10 Kasım 2019 Pazar günü, saat 08:45’te, DAÜ Atatürk Anıtı önünde Anma Töreni gerçekleştirildi.
Mustafa Kemal Atatürk DAÜ’de anıldı

DAÜ Atatürk Araştırma ve Uygulama Merkezi (DAÜ-ATAUM) organizasyonu ile gerçekleştirilen törene, DAÜ Rektörü Prof. Dr. Necdet Osam, Rektör Yardımcıları, Akademik ve İdari Personel ile çok sayıda öğrenci katıldı.

 

“Kıbrıs Türk Halkı Atatürk’ün Çizgisinde İlerlemiştir”

Program kapsamında, saat 09:00’da DAÜ Rektörü Prof. Dr. Necdet Osam tarafından Atatürk Anıtı’na çelenk sunuldu. 09:02’de DAÜ-ATAUM Başkanı Yrd. Doç. Dr. Turgay Bülent Göktürk tarafından 10 Kasım Bildirisi sunuldu. Yrd. Doç. Dr. Göktürk, bildiride şu sözlere yer verdi: “Bu ulusun vazgeçilmez bir parçası olan Kıbrıs Türk Halkı da, Mustafa Kemal Atatürk’ü bir kurtarıcı olarak görmüş ve onun çizgisinde ilerlemiştir. Bu çerçevede, Atatürk’ün Türkiye Cumhuriyeti’nde uygulamaya koyduğu inkılap hareketlerini zorlama olmaksızın, eş zamanlı olarak kabul etmiştir. 36 yıl önce kurulan özgür ve bağımsız Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ile birlikte Atatürk ilke ve inkılaplarını sonsuza dek yaşatma azim ve kararlılığında olduğunu da her fırsatta göstermiştir. Büyük Atatürk; bizlere emanet ettiğin eserinle ve değerini her gün biraz daha derinden anladığımız fikirlerinle Türk Ulusu’nun gönlünde ve düşüncelerinde sonsuza kadar yaşayacaksın.”

 

“İlke ve Devrimlerinden Ödün Vermeyeceğiz”

Bildirinin ardından saat 09:05’te sirenler eşliğinde Saygı Duruşu’nda bulunuldu ve ardından DAÜ Eğitim Fakültesi, Güzel Sanatlar Eğitimi Bölümü, Müzik Öğretmenliği Programı öğrencilerinden oluşan öğrenci korosu tarafından İstiklal Marşı ve 10 Kasım’a özel olarak hazırladıkları bir dizi müzik dinletisi gerçekleştirildi. Saat 09:10’da, DAÜ Rektörü Prof. Dr. Necdet Osam bir konuşma gerçekleştirdi. Prof. Dr. Osam, konuşmasında şunları söyledi: “Bir 10 Kasım’da yine Atatürk’ün manevi huzurunda toplanmış bulunuyoruz. Onun ilke ve inkılaplarını her gün daha derinlemesine içselleştiriyoruz. Kıbrıs Türkü, varlık mücadelesini çok uzun bir süreçten beri sürdürmeye devam etmektedir. Bu mücadelede Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk’ün ilke ve devrimlerinden ödün vermemiştir, vermeyecektir. O’nu, 81. ebediyete intikal yılında büyük bir özlem, sevgi ve minnetle anıyor, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nden şükranlarımızı sunuyoruz. Ruhu şad olsun.”

 

10 Kasım  Atatürk’ü Anma Töreni, saat 09:30’da, DAÜ Özay Oral Kütüphanesi Sergi Salonu’nda gerçekleşen “1938 Basınında Atatürk ve Atatürk Fotoğrafları” adlı serginin ziyaret edilmesi ile tamamlandı.

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