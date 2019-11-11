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Mustafa Kemal Atatürk, LAÜ’de Anıldı

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Lefke Avrupa Üniversitesi (LAÜ) Fen-Edebiyat Fakültesi ile Dr. Fazıl Küçük Eğitim Fakültesi tarafından Türkiye Cumhuriyeti’nin Kurucusu Mustafa Kemal Atatürk’ün ölümünün 81. yıldönümü nedeniyle anma programı düzenlendi.
Mustafa Kemal Atatürk, LAÜ’de Anıldı

Ayrıca LAÜ Atatürk Büstü önünde 10 Kasım Pazar günü anma töreni gerçekleştirildi.

   LAÜ Hukuk Fakültesi Konferans Salonu’nda düzenlenen konferansta, Atatürk Araştırma Merkezi Başkanı, Doğu Akdeniz Üniversitesi Öğretim Üyesi Yrd. Doç. Dr. Turgay Bülent Göktürk “1938 Basınında Atatürk”; Emekli Din Görevlisi, Araştırmacı  Yazar Mehmet Ali Öz “Arşiv Belgelerine Göre Mustafa Kemal Atatürk” konularında birer sunum gerçekleştirdiler.

 

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   Saygı duruşu ve İstiklâl Marşı’nın okunmasının ardından başlayan konferansın açılış konuşmasını yapan Fen Edebiyat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Saadettin Yıldız, gençlerin salonu doldurduklarını görmekten çok mutlu olduğunu belirterek, bilgi ve belge çağının gereği olarak, konferansta belgelerin konuşulacağını söyledi.

Büyük liderin ölümünün Türkiye ve dünya basınındaki yankıları örnekleriyle gösterildi

   Yrd. Doç. Dr. Turgay Bülent Göktürk, “1938 Basınında Atatürk” başlıklı konuşmasında, büyük liderin ölümünün Türkiye ve dünya basınındaki yankılarını gazete örnekleriyle gösterdi. Atatürk’ün  ölümünün ardından söylenenleri, yazılan makaleleri ve yabancı devlet yetkilileri ile misyon şeflerinin söylediklerini özetledi. İncelenen gazetelerde gerek ülke içinden gerek ülke dışından cenazeye katılanların sayıca büyüklüğü ve  yabancı diplomatların Atatürk’ün büyük devlet adamlığına yaptığı vurguyu aktardı. Ayrıca Atatürk’ün çocuklara yaptığı maddi ve manevi yardımları gazete küpürleri ile belgeledi.

Öz, Atatürk’ün anne ve babası ile ilgili birçok arşiv belgesine ulaştı

   “Atatürk’ün Ailesi Osmanlı Arşiv Belgelerine Göre Atatürk’ün Soy Kütüğü” kitabının yazarı araştırmacı Mehmet Ali Öz, Atatürk’ün anne ve babası ile ilgili birçok arşiv belgesine ulaştığını belirterek  Atatürk ve ailesi üzerine arşivde yeni belgelere de rastladığını ve  bunları kitabının yeni baskısına ekleyeceğini belirtti.

   Her iki katılımcı Atatürk anma programındaki yoğun katılım için öğrenci ve yetkililere  teşekkürlerini sundular. Öğrencilerin yoğun katılımıyla gerçekleşen konferans, Dr.Fazıl Küçük Eğitim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Oğuz Karakartal tarafından konuşmacılara teşekkür belgesi takdim edilmesiyle sona erdi

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