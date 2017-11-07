Mustafa Kemal Atatürk opera konseri ile anılacak

Kıbrıslı Türk Opera Sanatçısı/Oyuncu Tuğrul Enver Töre 10 Kasım'da İzmir Devlet Senfoni Orkestrası ile İzmir Devlet Opera ve Balesi Korosu eşliğinde "Sarı Zeybek Sahne Kantatı" Atatürkü Anma konserinde yeniden Mustafa Kemal Atatürk'ü canlandıracak/seslendirecek.
Daha önce Samsun, Bursa ve Eskişehir'de sahenelenerek büyük ilgi ve beğeni gören Fahir Atakoğlu'nun müziklerini yazdığı Sarı Zeybek Sahne Kantatı, 10 Kasım 2017 akşamı İzmir Ahmed Adnan Saygun Sanat Merkezi büyük salonunda saat 20:30'da sahnelenecek.
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