Mustafa Naimoğulları: Bu ülkede 5-10 tüccarın zengin olabilmesi için çabalanıyor

Hayvan Üreticileri ve Yetiştiricileri Birliği Başkanı Naimoğulları, yem fiyatlarına zam yapılacağı iddialarıyla ilgili olarak, "Bu ülkede 5-10 tane tüccarın zengin olabilmesi için çabalanıyor" dedi.

Kıbrıs Türk Hayvan Üreticileri ve Yetiştiricileri Birliği Başkanı Mustafa Naimoğulları, Kıbrıs Postası'na 'yem fiyatlarına zam yapılacağı' iddialarıyla ilgili açıklama yaptı.

Yem fiyatlarına sürekli zam geldiğini belirten Naimoğulları, dövize endeksli olarak bu artışların yaşandığını söyledi.

NAİMOĞULLARI: TÜCCARLAR İSTEDİĞİ ZAMAN ZAM YAPIYOR

Naimoğulları, hammaddenin de dövize endeksli olarak her gün yeni bir fiyatla karşılarına çıktığını ifade ederek, "Tüccarlar istediği zaman zam yapıyor, hükümet buna müdahale edemiyor" dedi.

"BU ÜLKEDE 5-10 TANE TÜCCARIN ZENGİN OLABİLMESİ İÇİN ÇABALANIYOR"

Hayvancılara hükümet tarafından 'yeterli destekleme' yapılmadığını, zamlara karşı mücadele verildiğini söyleyen Naimoğulları, konuyla ilgili açıklamasını şu şekilde sürdürdü:

"Bu konuda hiçbir denetim yok. Mağdur olan üretici oluyor. Bu ülkede 5-10 tane tüccarın zengin olabilmesi için çabalanıyor. Her gün daha da kötüye gidiyoruz. Hayvancılar bu süreçte çok fazla etkilendi."

NAİMOĞULLARI'NDAN 'ÜLKEDE YASA DIŞI BİR ŞEKİLDE DOMUZ ETİ SATILIYOR' İDDİALARINA YANIT...

Naimoğulları, ülkede yasa dışı bir şekilde domuz eti satıldığı iddialarıyla ilgili olarak ise bu iddianın bilinçli bir şekilde ortaya atıldığını belirterek, "Öyle bir şey yok. Sırf üreticinin elinde hayvanları satılmasın diye bu iddalar ortaya atıldı. Gerçek dışıdır bu iddialar" ifadelerini kullandı.