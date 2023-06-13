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Mustafa Naimoğulları: Eylem planımızı, Üstel’in ekonomik tedbirlerini açıkladıktan sonra duyuracağız

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Mustafa Naimoğulları: Eylem planımızı, Üstel’in ekonomik tedbirlerini açıkladıktan sonra duyuracağız
Mustafa Naimoğulları: Eylem planımızı, Üstel’in ekonomik tedbirlerini açıkladıktan sonra duyuracağız

Hayvan Üreticileri ve Yetiştiricileri Birliği Başkanı Mustafa Naimoğulları, çiğ süt fiyatlarının değişmemesi, dövizin hızla yükselişine yönelik herhangi bir adım atılmadığı gerekçesiyle yapmayı planladığı eylemi, Başbakan Ünal Üstel’in ekonomik tedbirleri açıklamasının ardından duyuracağını söyledi.

Hayvan Üreticileri ve Yetiştiricileri Birliği Başkanı Mustafa Naimoğulları, Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanlığı’nda gerçekleştirilen toplantı ile ilgili açıklama yaptı.

Mustafa Naimoğulları, eylem planını Başbakan Ünal Üstel’in ‘ekonomik tedbrileri’ni açıklaması sonrasınde açıklayacağını belirtti.

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