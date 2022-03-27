Mustafa Naimoğulları Güven Tazeledi

Hayvan Üreticileri ve Yetiştiricileri Birliği’nin dün gerçekleştirilen 5’inci Olağan Genel Kurulu’nda başkanlığa tek aday olan Mustafa Naimoğulları üyenin güvenini tazeleyerek yeniden başkan seçildi.
Küçükbaş Yönetim Kurulu şu isimlerden oluştu:
Ali Merter, Nezif Tekyaprak, Asım Gülçeken, Alpay Güvenlier, Cahit Keskiner, Serkan Harper.
Büyükbaş Yönetim Kurulu isimlerden oluştu:
Adil Onalt, Doğuş Sofu, Mehmet Çetereisi, Mehmet Dayı, Hüseyin Bayırbaşı, Abdullah Demirer, Ahmet Göçer.
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