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Mustafa Naimoğulları: Hayvancılar yüksek fiyatlardan sonra işlerini bırakmaya hazırlanıyor

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Hayvan Üreticileri ve Yetiştiricileri Birliği Başkanı Mustafa Naimoğulları, akaryakıtta, elektrikte ve yem fiyatlarının taksitli fiyatlarında indirim yapılmadığını belirterek, “Hayvancılar yüksek fiyatlardan sonra işlerini bırakmaya hazırlanıyor
Mustafa Naimoğulları: Hayvancılar yüksek fiyatlardan sonra işlerini bırakmaya hazırlanıyor

Kıbrıs Türk Hayvan Üreticileri ve Yetiştiricileri Birliği Başkanı Mustafa Naimoğulları, hayvan üreticilerinin karşılaştığı sorunlarla ilgili Kıbrıs Postası’na açıklamalarda bulundu.

Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanlığı’nın arpa fiyatlarına kilo başına 1 buçuk TL indirim yapacağını açıkladığını, ama 1 TL indirim yaptığını belirten Naimoğulları, “İndirim 2 aylığına yapıldı. Daha sonrasında ne olacağını bilmiyoruz” dedi.

NAİMOĞULLARI: HAYVANCILARA DOĞRU SÖYLENMEDİ

Naimoğulları, Karma Hayvan Yemi Harup Ürünü ve LP Gaz Üretim Pazarlama Kooperatifi’nın (Binboğa) yem fiyatlarında sadece ‘peşin’ satışlarda 20 TL’lik bir indirim yaptığını söyleyerek, “Hayvancılar peşin alamıyor sonuçta. Bu konuda hayvancıya doğru söylenmedi” ifadelerini kullandı.

Hem Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanlığı’nın, hem de Binboğa’nın ciddi davranmadığını dile getiren Naimoğulları, “Küçükbaş hayvancı bu fiyatları kaldıramaz. Hayvancılar yüksek fiyatlardan sonra işlerini bırakmaya hazırlanıyor” açıklamasında bulundu.

“DEFALARCA UYARMAMIZA RAĞMEN MAĞDURİYETİMİZ DEVAM EDİYOR”

Naimoğulları, akaryakıtta, elektrikte ve yem fiyatlarının taksitli fiyatlarında indirim yapılmadığını ifade ederek, “Defalarca uyarmamıza rağmen mağduriyetimiz devam ediyor” diye konuştu.

Maliye Bakanlığı’na ve Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanlığı’na görüşme talep ettiğini belirten Naimoğulları, sonraki süreçte sektörün düzlüğe çıkabilmesi için nelerin yapılabileceğini konuşacaklarını söyledi.

Naimoğulları, hayvan üreticilerinin durumunun daha kötüye gittiğini ifade ederek, “Hayvancılar ciddi anlamda sıkıntılar yaşıyor” dedi.

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