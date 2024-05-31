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Mustafa Naimoğulları: Net bir çözüm bekliyoruz

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Hayvan Üreticileri ve Yetiştiricileri Birliği Başkanı Mustafa Naimoğulları, bugün Başbakanlıkta gerçekleşen toplantı sonrasında yaptığı açıklamada, "Net bir çözüm bekliyoruz" dedi.
Mustafa Naimoğulları: Net bir çözüm bekliyoruz

Hayvan Üreticileri ve Yetiştiricileri Birliği Başkanı Mustafa Naimoğulları, bugün Başbakanlıkta gerçekleşen toplantı sonrasında önemli açıklamalarda bulundu.

İthalat konusunda yapılan protokoller ve bundan sonraki sürece ilişkin belirsizliklerin giderilmesi için yapılan görüşmelerin detaylarını paylaşan Naimoğulları, “Arpa fiyatlarından küçükbaş hayvan yetiştiricilerinin alacaklarına, doğrudan gelir desteklerinden süt paritesine kadar geniş bir yelpazede görüşmeler yapıldı” dedi.

“NET BİR ÇÖZÜM BEKLENTİSİNDEYİZ”

Naimoğulları, önümüzdeki süreçte net bir çözüm beklentisi içinde olduklarını vurguladı.

Eylemlerinin devam edeceğini ve net bir duruş sergilenmeden sonlanmayacağını belirten Naimoğulları, içinde bulundukları sıkıntıların çözülmesi gerektiğini dile getirdi.

Mesarya'da hayvancılığın yok olması durumunda arazilerin yabancılara peşkeş çekilebileceğine dikkat çeken Naimoğulları, ne olursa olsun üretime devam edeceklerini ve hükümetten anlayış ve çözüm beklediklerini belirtti.

“MÜCADELEMİZİ SÜRDÜRECEĞİZ”

Toplumsal barışın sağlanması için hükümetin hayvancılık sektörüne yönelik sorumluluklarını yerine getirmesi gerektiğini ifade eden Naimoğulları, “Mücadelemizi sürdüreceğiz” dedi.

Başbakanlıkta gerçekleşen toplantıda et ithalatı konusunun da ele alındığını aktaran Naimoğulları, 19 Haziran'dan sonra et ithalatında yapılacak görüşmeler için Hayvancılar Birliği'nin de komisyonda görüşlerinin alınacağını belirtti.

“İTHAL ET 20’ŞER TON OLARAK SÜREYE YAYILACAK”

Naimoğulları toplantıda, gelecek olan 40 ton etin 20’şer ton olarak süreye yayılması talebini dile getirdiğini ifade etti.

Naimoğulları, “Gelecek olan 40 ton etinde 19 Hazirandan önce sadece 20 tonunun gelmesini talep ettik. Kalan 20 tonun da süreye yayılmasını talep ettik” dedi.

Amacın, yerli hayvan yetiştiricilerinin kuzularını satması olduğunu vurgulayan Naimoğulları, bu konuda tarafların ortak bir noktada buluştuğunu ifade etti.

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