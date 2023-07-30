  • BIST 7.067,28
  • Altın 1694.276
  • Dolar 26.8738
  • Euro 29.6148
  • Lefkoşa 27 °C
  • Mağusa 28 °C
  • Girne 27 °C
  • Güzelyurt 26 °C
  • İskele 28 °C
  • İstanbul 22 °C
  • Ankara 21 °C
SON DAKİKAGerilimin tırmandığı İsrail'de "iç savaş" uyarısı

"Mustafa Nergiz için adalet istiyoruz" yelemi

» »
Trafik kazasında hayatını kaybeden Mustafa Nergiz için Girne’de eylem yapıldı, "Mustafa Nergiz için adalet istiyoruz" denildi.
"Mustafa Nergiz için adalet istiyoruz" yelemi

Esentepe-Bahçeli ana yolunda 19 Temmuz’da meydana gelen trafik kazasında, alkollü bir sürücünün aracıyla çarpması sonucu hayatını kaybeden traktörün sürücüsü 46 yaşındaki Mustafa Nergiz’in sevenleri Girne’de eylem yaptı.

Nergiz’in ailesi ve arkadaşları, Girne Özgürlük Anıtı’nda “Kaza kader değil cinayet”, “Mustafa Nergiz için adalet istiyoruz” çağrısında bulundu.

Sloganlar atan, pankartlar taşıyan Mustafa Nergiz’in sevenleri, adalet çağrısında bulundu ve alkol alıp yola çıkarak bir can almanın bedelinin ağır olması gerektiğini vurguladı. Eylemciler, kazaya yol açan kişinin en ağır cezaya çarptırılması için ellerinden geleni yapmaya devam edeceklerini söyledi.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Ercan'da uçaklar eski piste inmeye başladı.. Yeni piste meteoroloji bilgisi verilemiyor!29 Temmuz 2023 Cumartesi 16:57
  • Ani Gayri Tabi Ölüm (GELİŞME) 29 Temmuz 2023 Cumartesi 15:18
  • İskele Ercan anayolunda kaza!29 Temmuz 2023 Cumartesi 14:50
  • Gazimağusa’da uyuşturucu operasyonunda 3 gram uyuşturucu bulundu29 Temmuz 2023 Cumartesi 11:36
  • 28 araç trafikten men edilirken 2 araç sürücüsü de tutuklandı29 Temmuz 2023 Cumartesi 10:46
  • Kiracılar, 15 adet narenciye ağacı ve 1 adet ceviz ağacını kırdı29 Temmuz 2023 Cumartesi 10:44
  • Denetimlerde 3 kişinin ikamet izinsiz kaldığı tespit edildi29 Temmuz 2023 Cumartesi 10:43
  • DAÜ BİrSen'den net açıklama; kötü yönetimi işaret etti, çalışanlara işlerine sahip çıkma çağrısı yaptı29 Temmuz 2023 Cumartesi 09:44
  • Otelde uyuşturucu partisi: Zanlılara ek tutukluluk28 Temmuz 2023 Cuma 20:26
  • Denizde kaybolan şahsın cansız bedenine ulaşıldı28 Temmuz 2023 Cuma 19:29
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 - +90 533 851 38 51 Faks : haber@detaykibris.com
    Haber Scripti