Mustafa Ruso Caddesindeki ara geçitler kapatıldı

Başkent Lefkoşa’nın en yoğun Anayollarından birisi konumunda olan Mustafa Ruso Caddesine çıkan birçok tali yol kapatılıyor.

Taner ULUTAŞ

Bolu sokağına bağlanan Tali Yollardan, Mustafa Ruso Caddesine çıkan ve caddenin karşı şeridine çıkışı sağlayan cadde üzerindeki ara geçitler yaşanan yoğun trafik nedeniyle araba geçişlerine kapatıldı. K.Kaymaklı’dan Dumlupınar bölgesine çıkan Tali Yollar ile K.Kaymaklı Mezarlığı bölgesinden caddeye çıkan Tali Yollardan caddeye çıkış yapılabildiğini ancak yine caddenin karşı tarafına geçişin kapatıldığı gözlemlendi.

Caddenin karşı şeridine geçişi sağlayan birçok ara geçiş yerleri kapatılırken, bazı ara geçiş yerlerinin de kapatılması için çalışmaların devam ettiği görüldü.

Birçok vatandaş, caddenin karşı şeridine geçişi sağlayan ara geçişlerin kapatılmasını yaşanan yoğunluk ve meydana gelen trafik kazaları nedeniyle olumlu bulurken, dönüşlerin çemberlerden yapılacak olması nedeniyle zaman zaman geçişler nedeniyle tıkanan trafiğin de böylelikle kısmen rahatlayacağına vurgu yapıldı.