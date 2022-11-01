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Mustafa Şahan hayatını kaybetti

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Mustafa Şahan hayatını kaybetti.
Mustafa Şahan hayatını kaybetti

Paşaköy sakinlerinden, Mustafa Şahan hayatını kaybetti.

Şahan'ın vefatı ailesini ve sevenlerini yasa boğdu.

 Şahan'ın cenazesi yarın (02 Kasım  2022) Çarşamba günü ikindi namazından sonra Paşaköy mezarlığına defnedilecek.

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