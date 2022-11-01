Paşaköy sakinlerinden, Mustafa Şahan hayatını kaybetti.
Şahan'ın vefatı ailesini ve sevenlerini yasa boğdu.
Şahan'ın cenazesi yarın (02 Kasım 2022) Çarşamba günü ikindi namazından sonra Paşaköy mezarlığına defnedilecek.
Paşaköy sakinlerinden, Mustafa Şahan hayatını kaybetti.
Şahan'ın vefatı ailesini ve sevenlerini yasa boğdu.
Şahan'ın cenazesi yarın (02 Kasım 2022) Çarşamba günü ikindi namazından sonra Paşaköy mezarlığına defnedilecek.
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