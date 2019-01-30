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SON DAKİKAÜnlü oyuncudan kötü haber geldi

Mustafa Sarıgül DSP Şişli Belediye Başkan Adayı olacak

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Sarıgül geçen hafta CHP'den istifa etmiş ve Şişli Belediyesi için aday olacağını açıklamıştı.
Mustafa Sarıgül DSP Şişli Belediye Başkan Adayı olacak

CHP'den istifa eden Mustafa Sarıgül DSP'nin Şişli Belediye Başkan Adayı olacak.

Açıklama bugün Sarıgül'ün DSP Genel Başkanı Önder Aksakal’ı DSP Genel Başkanı'nda ziyaret etmesinin ardından geldi.

Sarıgül geçen hafta CHP'den istifa etmiş ve Şişli Belediyesi için aday olacağını açıklamıştı.

Mustafa Sarıgül geçmişte de DSP üyesiydi.

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