Mustafa Sarıgül DSP Şişli Belediye Başkan Adayı olacak

CHP'den istifa eden Mustafa Sarıgül DSP'nin Şişli Belediye Başkan Adayı olacak.

Açıklama bugün Sarıgül'ün DSP Genel Başkanı Önder Aksakal’ı DSP Genel Başkanı'nda ziyaret etmesinin ardından geldi.

Sarıgül geçen hafta CHP'den istifa etmiş ve Şişli Belediyesi için aday olacağını açıklamıştı.

Mustafa Sarıgül geçmişte de DSP üyesiydi.

Genel Başkanımız Bülent Ecevit o gün beni Şişlili yurttaşlarıma emanet etmişti, Şişli'yi de bana... Yılllardır yolumdan hiç dönmedim. Bu gün de Bülent Ecevit'in bize öğrettiği siyaset kültürünü sürdürerek Genel Başkan Önder Aksakal'la birlikte yolumuza devam edeceğiz. #YeniŞişli pic.twitter.com/EOiogMpFkB