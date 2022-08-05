Mustafa Şener 5 gün daha tutuklu kalacak

Alsancak Yeşiltepe’de Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü ekiplerinin düzenlediği “Zincir Operasyonu” sonucunda ikametgâhındauyuşturucu madde, öğütücü, 9 mm tabanca ve bu tabancaya ait 10 adet canlı mermi ele geçirilen zanlı Mustafa Şener ek tutukluluk süresi talebi ile yeniden mahkeme huzuruna çıkarıldı.

Mahkemede mesele ile ilgili olarak şahadet veren polis memuru Ali Çavuş olayla ilgili bulguları aktardı Çavuş Alsancak Yeşiltepe’de Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü ekiplerinin düzenlediği “Zincir Operasyonu” sonucunda zanlı Avukat Mustafa Şener’in ikametgâhında yapılan aramada uyuşturucu madde, öğütücü, 9 mm tabanca ve bu tabancaya ait 10 adet canlı mermi ele geçirildiğini söyledi. Polis zanlı Şener’in polisleri görünce metal kapaklı bir kutu ve öğütücüyü bahçeye attığının fark edildiğini söyledi. Polis memuru Ali Çavuş, suçu hali gereği tutuklanan zanlı Mustafa Şener’in gönüllü ifade vererek suçunu itiraf ettiğini doktor kontrolünden geçirilmek için götürüldüğü hastanede kontrolden geçmeyi reddettiğini belirtti. Polis zanlının vermiş olduğu ifadenin teyit ve tekzibinin sürdüğünü, emare alınan tabancanın balislik incelemeye verildiğini ayrıca bulunan maddelerin analiz için gönderildiğini belirterek soruşturmanın devam ettiğini belirterek tahkikatın salimen yürütüle bilmesi için zanlının 5 gün daha poliste tutuklu kalmasını talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Hazan Aksun zanlının soruşturma maksatlı 5 gün dha tutuklu kalmasına emir verdi.