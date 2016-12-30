Mustafa Topaloğlu eşi Derya Topaloğlu’nu dövdü!

Mustafa Topaloğlu, 18 yıllık eşi Derya Topaloğlu’na yumruk atarak, göz kapağı kemiğini kırdı.

Mustafa Topaloğlu’nun 18 yıllık imam nikahlı eşi ve 2 çocuğunun annesi Derya Topaloğlu'na şiddet uyguladığı iddia ediliyor. Eşinin gözüne yumruk atarak, göz kemiğini kırdığını söylenen Topaloğlu’nun eşini arkadaşlarının gözü önünde dövdüğü söyleniyor.

Daha önce de şiddet gördüğünü söyleyen Derya Topaloğlu, Mustafa Topaloğlu’nun psikolojik tedaviye ihtiyacı olduğunu söyledi.

“DÖNERSEM BENİ ÖLDÜRÜR!”

Canlı yayına telefonla bağlanan Derya Topaloğlu, bir daha asla eşinin yanına dönmeyeceğini, dönerse imam nikahlı eşinin kendisini öldüreceğini söyledi. Derya Hanım, olay günü, 66 yaşındaki türkücünün sessizce yanına geldiğini ve ortada hiçbir şey yokken, arkadaşlarıyla oturduğu kafede kendisine vurduğunu anlattı. Riskli bir ameliyat geçiren Derya Topaloğlu'nun ailesini arayan Topaloğlu’nun, “Gözü kör olursa, koyun gözü taktırırım” dediği iddia edildi.

TOPALOĞLU’NUN İLK EŞİNDEN OĞLU CANLI YAYINA BAĞLANDI

Mustafa Topaloğlu’nun ilk eşi Hasibe Topaloğlu’ndan olan oğlu Çağlayan Topaloğlu, canlı yayına bağlandı. Babasının karıncayı bile inciltmediğini söyleyen Çağlayan, babasının bunu yaptığına inanmadığını ancak yaptıysa da nedeninin sorgulanması gerektiğini söyledi.

Zamanında annesi Hasibe Topaloğlu’na haksız yapıldığını söyleyen Çağlayan, “O zaman kadın hakları neredeydi” diye sordu.

KIZI AÇIKLADI: “PİŞMANIM” DEDİ

Derya Topaloğlu’nun 15 yaşındaki kızı Irmak Topaloğlu, canlı yayını arayarak, gözyaşlarıyla üvey ağabeyi Çağlayan’ın annesine iftira attığını söyledi. Telefonun sesi dışarı verilmezken sunucularla konuşan Çağlayan Topaloğlu, babasının pişman olduğunu söyledi.

Şuan babasıyla aynı evde yaşayan Irmak, babasının pişman olduğunu, Derya Topaloğlu ile konuşmak istediğini söylemiş.