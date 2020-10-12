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'Mustafa Topaloğlu otel parasını ödeyemeyince Afrika'dan gelen dansçılar evinde kalmaya başladı'

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Şarkıcı Mustafa Topaloğlu'nun 'Ya Herro Ya Merro' klibinde oynayan Afrikalı dansçıların otel parasını ödeyemediği için evinde kalmaya başladığı öğrenildi.
'Mustafa Topaloğlu otel parasını ödeyemeyince Afrika'dan gelen dansçılar evinde kalmaya başladı'

Şarkıcı Mustafa Topaloğlu'nun 'Ya Herro Ya Merro' klibinde oynayan Afrikalı dansçıların otel parasını ödeyemediği için evinde kalmaya başladığı öğrenildi.

Hürriyet gazetesi magazin yazarı Mehmet Üstündağ, bugünkü yazısında şarkıcı Mustafa Topaloğlu'nun 'Ya Herro Ya Merro' klibinde oynayan Afrikalı dansçıların otel parasını ödeyemediği için evinde kalmaya başladığını yazdı. 

Üstündağ, yazısında "Dansçıları İstanbul’daki bir otele yerleştiren sanatçı, Koronavirüs nedeniyle Afrika’ya uçuşların iptal olmasıyla zor günler yaşamaya başlamış. Onları uzun süre otelde konaklatan Topaloğlu, otele para yetiştiremeyince çözümü dansçıları evine çağırmakta bulmuş.  Şimdi Afrikalı dansçılarla birlikte yaşayan sanatçının bir kliple başlayan bu macerası bakalım nasıl sonuçlanacak" ifadesini kullandı. 

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