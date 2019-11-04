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Mustafa Ürcan’ın 269 promil alkollü olduğu ortaya çıktı!

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Polis Basın Subaylığı’ndan verilen bilgiye göre, geçtiğimiz Cumartesi günü 2 kişinin hayatını kaybetmesi ile sonuçlanan kazada yaralanan Mustafa Ürcan’ın kaza esnasında 269 promil alkollü içki tesiri altında olduğu tespit edildi.
Mustafa Ürcan’ın 269 promil alkollü olduğu ortaya çıktı!

Polis Basın Subaylığı’ndan verilen bilgiye göre, geçtiğimiz Cumartesi günü 2 kişinin hayatını kaybetmesi ile sonuçlanan kazada yaralanan Mustafa Ürcan’ın kaza esnasında 269 promil alkollü içki tesiri altında olduğu tespit edildi. Ürcan, sürdüğü MH 313 plakalı araç ile Lefkoşa yönüne aynı istikamet eden Seda Suat Yılmaz’ın sürdüğü PJ 358 plakalı aracın arka kısmına çarpmıştı. Kaza sonucu PJ 358 plakalı araç sürücüsü Seda Suat Yılmaz ve aynı araçta yolcu olarak bulunan Devrim Yılmaz hayatını kaybetmişti.  

Öte yandan kazada yaşamını yitiren Devrim Yılmaz ve eşi Seda Suat Yılmaz'ın otopsileri yapıldı. Devrim Yılmaz'ın ölüm sebebi "Trafik kazası ile oluşması mümkün, çoklu kaburga kemikleri kırıkları, iç organ ve büyük damar yaralanması ve iç kanama" , Seda Suat Yılmaz'ın ise "Trafik kazası ile oluşması mümkün, çoklu kaburga kemikleri kırıkları, beyin kanaması, iç organ yaralanması ve iç kanama sonucu olduğu tespit edildi.

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