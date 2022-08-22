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Mustafa Yalınkaya: 51\95 yasa tasarısı ile ilgili her şey istediğimiz gibi gidiyor

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BES Başkanı Mustafa Yalınkaya, Meclis İdari Kamu ve Sağlık İşleri Komitesi’nde görüşülen Belediyelerin Birleştirilmesine ilişkin (Özel) Yasa Tasarısı ile ilgili “Her şey istediğimiz gibi gidiyor” dedi.
Mustafa Yalınkaya: 51\95 yasa tasarısı ile ilgili her şey istediğimiz gibi gidiyor

Belediye Emekçileri Sendikası (BES) Başkanı Mustafa Yalınkaya, Meclis İdari Kamu ve Sağlık İşleri Komitesi’nde görüşülerek, oy çokluğuyla Cumhuriyet Meclisi’ne sevk edilen belediyelerin birleştirilmesi ve 51/95 Belediyeler Yasası’ndaki değişikliği kapsayan tasarıyla ilgili Kıbrıs Postası’na konuştu.

“HER ŞEY İSTEDİĞİMİZ GİBİ GİDİYOR”

“Her şey istediğimiz gibi gidiyor” diyen Yalınkaya, asıl sonucun Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu’nda oylanırken çıkacağını söyledi. Sürecin olumlu işlediğini ifade edne Yalınkaya, “Sorun yok. İstediğimiz gibi maddeler tek tek görüşülüyor” dedi.

kaynak : kıbrıs postası

 

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