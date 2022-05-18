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Mustafa Yenigüç, El-Sen Genel Başkanlığına aday olduğunu duyurdu

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El-Sen Mali Sekreteri Mustafa Yenigüç, genel başkanlığa aday olduğunu açıkladı.
Mustafa Yenigüç, El-Sen Genel Başkanlığına aday olduğunu duyurdu

Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu Çalışanları Sendikası (El-Sen) Mali Sekreteri Mustafa Yenigüç, sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada, El-Sen Genel Başkanlığına aday olduğunu duyurdu.

Yenigüç, açıklamasında şunları söyledi:

“Adanın kuzeyinde yaşayanların ekonomik, sosyal, kültürel açılardan abluka altına alındığı bu dönemde sinip kalmayacağız.

Mahalleme, sokağıma, aileme ve bu yazıyı yazma sebebim olan sendikama sahip çıkacağız.

Deniz aşırı sermaye grupları ve iş birlikçilerinin gözlerini diktikleri işyerim KIB-TEK'teki tek yetkili sendika olan El-Sen'in Genel Başkanlığına adayım.”

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