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Müstahdem tarafından hırsızlık

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Bakıcı olarak çalıştığı yerde hırsızlık yaptı
Müstahdem tarafından hırsızlık

   
      Temmuz-Ekim 2019 ayları içerisinde, Lefkoşa’da, R.Y.(K-40)’nin bakıcı olarak çalışmakta olduğu ikametgah içerisinden 4 adet çanta, 2 adet çanta emniyet kilidi seti ve 2 adet alkollü içkiyi çaldığı tespit edidi.

Bahse konu şahıs tutuklandı.

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