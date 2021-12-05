  • BIST 1.910,41
  • Altın 779.61577
  • Dolar 13.7178
  • Euro 15.5042
  • Lefkoşa 16 °C
  • Mağusa 17 °C
  • Girne 17 °C
  • Güzelyurt 13 °C
  • İskele 17 °C
  • İstanbul 12 °C
  • Ankara 8 °C
SON DAKİKACovid: Omicron varyantı nedeniyle İsrail 14 gün boyunca sınırlarını yabancılara kapatıyor

Müstahdem Tarafından Hırsızlık

» »
Müstahdem Tarafından Hırsızlık
Müstahdem Tarafından Hırsızlık

Polis Basın Subaylığı açıkladı: 03.12.2021-04.12.2021 tarihleri arasında, Gazimağusa Büyük Sanayi Bölgesinde faaliyet
gösteren bir mobilya dükkanında çalışmakta olan F.Ç.(E-43) ve Y.E.K.(E-35)’nin kendilerine işveren
tarafından ödeme yapılmadığı gerekçesiyle, iş yerine ait bir adet laptop ile 6 adet çekmece rayı ve 3 adet
bantı çaldıkları tespit edilmiştir.

Bahse konu şahıslar tutuklanmış olup, soruşturma devam etmektedir.

Etiketler: , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Ayvacık Eski Belediye Başkanı Erkan Avcı, Arter'i ziyaret etti30 Kasım 2021 Salı 11:42
  • Konya Şehit Aileleri Derneği Kafile Olarak Gazimağusa Belediyesini Ziyaret Etti29 Kasım 2021 Pazartesi 17:14
  • İş Yeri Önünde Hırsızlık28 Kasım 2021 Pazar 11:54
  • Kanunsuz Uyuşturucu Madde Tasarrufu27 Kasım 2021 Cumartesi 13:51
  • Gazimağusa Belediyesindeki grev askıya alındı23 Kasım 2021 Salı 15:35
  • Özüşen: Ödenmeyen Alacaklar Yüzünden İşçinin Tahammülü Kalmadı23 Kasım 2021 Salı 15:12
  • 2 bin 500 yıllık kamu binası ticarileştirilemez: İhale iptal edilsin20 Kasım 2021 Cumartesi 11:08
  • Başbakan Sucuoğlu Gazimağusa Özel Eğitim Merkezi’ni Ziyaret Etti19 Kasım 2021 Cuma 15:35
  • Türkmenköy Çemberinde kaza meydana geldi17 Kasım 2021 Çarşamba 21:58
  • "Meyhane olacağı doğru değil, müze-kafe düşünülüyor"17 Kasım 2021 Çarşamba 20:51
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti