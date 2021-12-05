Müstahdem Tarafından Hırsızlık

Polis Basın Subaylığı açıkladı: 03.12.2021-04.12.2021 tarihleri arasında, Gazimağusa Büyük Sanayi Bölgesinde faaliyet

gösteren bir mobilya dükkanında çalışmakta olan F.Ç.(E-43) ve Y.E.K.(E-35)’nin kendilerine işveren

tarafından ödeme yapılmadığı gerekçesiyle, iş yerine ait bir adet laptop ile 6 adet çekmece rayı ve 3 adet

bantı çaldıkları tespit edilmiştir.

Bahse konu şahıslar tutuklanmış olup, soruşturma devam etmektedir.