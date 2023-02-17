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Müstahdem Tarafından Hırsızlık (Gelişme)

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Müstahdem Tarafından Hırsızlık (Gelişme)
Müstahdem Tarafından Hırsızlık (Gelişme)

07.07.2022 tarihinde, Karaağaç’ta faaliyet gösteren bir inşaat şirketinde çalışmakta olan ve şirket adına bir dairenin satışında başka bir şahsı aracı olarak gösterip hile ile şirketten toplam 36.130 Stg parayı tasarrufuna geçirerek çaldığı tespit edilen ve tutuklanan Y.A.A.(E-30)’nın adından, mesele ile ilgili yürütülen ileri soruşturmada olayla bağlantısı olduğu tespit edilen A.I. (K-32) da tutuklanmıştır.

Soruşturma devam etmektedir.

 

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