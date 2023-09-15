Müstahdem Tarafından Hırsızlık, Sahte Evrak Düzenleme, Tedavüle Sürme Ve Sahtekarlıkla Para TeminiMüstahdem Tarafından Hırsızlık, Sahte Evrak Düzenleme, Tedavüle Sürme Ve Sahtekarlıkla Para Temini

24 Haziran - 15 Temmuz 2023 tarihleri arasında, Lefkoşa’da güzellik eğitimi ve danışmanlık alanında faaliyet gösteren bir şirkette çalışan M.K.(K-31)’nin, işyerine ait bir makbuz defterini çalıp işten ayrıldıktan sonra 09.09.2023 tarihinde, makbuz defterinin bir sayfası üzerine yetkisi olmadığı halde dolandırmak kastı ile, söz konu işyerine borcu olan bir şahıs adına 2000 TL meblağı yazıp imzalayarak evrağı sahtelemiş ve işyerine borcu olan şahsa verip tedavüle sürdükten sonra, borçlu şahıstan 2000 TL nakit parayı sahtekarlıkla temin ettiği tespit edilmiştir.

Olay polisin bilgisine gelmesi üzerine bahse konu şahıs tutuklanmış olup, soruşturma devam etmektedir.