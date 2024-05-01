Müstahdem Tarafından Hırsızlık(Gelişme)

22.04.2024 tarihinde, Lefkoşa’da faaliyet gösteren bir bahis evinde kasiyer olarak çalışan İ.K.(E-23)’nin, müşterilerden tahsil ettiği toplam 3,299 TL parayı, iş yerine teslim etmeyip maçlara bahis yatırmak suretiyle çaldığı tespit edilmişti.

Yürütülen ileri soruşturma kapsamında, bahse konu şahsın 23 ve 24 Nisan 2024 tarihlerinde, Gemikonağı’nda faaliyet gösteren bir bahis evinde kasiyer olarak çalıştığı sırada, yine müşterilerden tahsil ettiği toplam 26,575 TL parayı da, iş yerine teslim etmeyip tasarrufuna geçirmek suretiyle çaldığı tespit edilmiştir. Bahse konu şahıs, Lefkoşa Merkezi Cezaevinde hükümsüz tutuklu olarak bulunmaktadır. Soruşturma devam etmektedir.