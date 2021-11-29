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Müstakbel Tarım Bakanı Özdemir'den göçmenlik vurgusu

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Federal Tarım Bakanı olacağı açıklanan Türkiye kökenli Yeşiller partili siyasetçi Cem Özdemir, bir göçmen kökenli olarak bakanlık görevine getirilmesinin Almanya'daki göçmenler açısından önemli bir gelişme olduğunun altını çizdi.
Müstakbel Tarım Bakanı Özdemir'den göçmenlik vurgusu

Almanya'da koalisyon görüşmeleri tamamlanmak üzere olan yeni hükümette Federal Tarım Bakanı olacağı açıklanan Türkiye kökenli Yeşiller partili siyasetçi Cem Özdemir, bir göçmen kökenli olarak bakanlık görevine getirilmesinin Almanya'daki göçmenler açısından önemli bir gelişme olduğunun altını çizdi.

Köln'den yayın yapan Deutschlandfunk radyosuna demeç veren Özdemir, bakan olacağı açıklandıktan sonra kendisine gelen bir mesajda, "Sen şimdi hiçbirimizin şu ana kadar olamadığı bir yere geliyorsun" ifadelerinin yer aldığını söyledi.

Söz konusu mesajı okuduğunda çok etkilendiğini ve bu mesajın kendisi için çok anlamlı olduğunu vurgulayan Özdemir, "Ancak elbette bu göreve gelmemde göçmen kökenli olmam dolaylı rol oynadı" dedi. Yeni görevinde içeriğe ilişkin sorumlulukları olduğunun altını çizen 55 yaşındaki politikacı, ama aynı zamanda "ikinci bir şapkasının bulunduğunu da" sözlerine ekledi.

Babasının öğüdünü unutamıyor

Almanya doğumlu Özdemir, bir süre önce vefat eden babası Abdullah Özdemir'in kendisine, "Eğer sen bir hata yaparsan, bu diğerlerinin hata yapmasından farklıdır. Senin hataların her zaman tüm göçmenlerin hatası olur" diye nasihatte bulunduğunu da aktardı. Özdemir, babasının bu sözünü hiç unutamadığını belirterek, "Kulağınızda bu sesin sürekli yankılanmasının nasıl bir his olduğunu hayal edebilirsiniz" diye konuştu.

1994 yılından bu yana federal milletvekili olan Cem Özdemir Almanya'da bir bakanlığın başına geçen ilk göçmen kökenli olacak. 2008-2018 yılları arasında Yeşiller'in eş genel başkanlığın da yapan Özdemir, 1994 yılında yapılan seçimlerde Leyla Onur ile birlikte ülkenin ilk Türkiye kökenli milletvekili olmuştu. 

İlk Türk kökenli bakan Aydan Özoğuz

2013 Almanya Sosyal Demokrat Parti (SPD) üyesi Aydan Özoğuz göç, mülteci ve uyumdan sorumlu devlet bakanlığına atanmış, böylece Almanya'nın göçmen ve Türkiye kökenli ilk bakanı olmuştu. Özoğuz halen Almanya Federal Meclisi Başkan vekili olarak görev yapıyor.

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