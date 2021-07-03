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Müstakil Sanayici ve İş Adamları Derneği (MÜSİAD) KKTC Şubesi’nin ofisi törenle açıldı

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Müstakil Sanayici ve İş Adamları Derneği (MÜSİAD) KKTC Şubesi’nin ofisi törenle açıldı.
Müstakil Sanayici ve İş Adamları Derneği (MÜSİAD) KKTC Şubesi’nin ofisi törenle açıldı

Müstakil Sanayici ve İş Adamları Derneği (MÜSİAD) KKTC Şubesi’nin ofisi törenle açıldı.

MÜSİAD KKTC Başkanı Ramazan Gündoğdu, açılışta yaptığı konuşmada,MÜSİAD’ın özlenen ihracat potansiyelini artıracağını söyledi. Gündoğdu, Kıbrıs Türk Ticaret Odası ile işbirliği protoklü imzaladıklarını da açıkladı.

MÜSİAD Genel Başkanı Abdurrahman Kaan da Türkiye Cumhuriyeti’nin KKTC’yi ekonomik anlamda dünyaya bağlayan bir köprü konumunda olduğunu kaydetti.  

Başbakan Yardımcısı Ekonomi ve Enerji Bakanı Erhan Arıklı ise konuşmasında, hükümetin göreve gelir gelmez, ekonomi alanında yaptığı atılımların, MÜSİAD gibi kuruluşların katkısıyla çok daha iyi noktaya geldiğini söyledi.

Açılışta konuşan Türkiye’nin Lefkoşa Büyükelçisi Ali Murat Başçeri de, imalat ve üretimin yeni dünya düzeninin gerçeği olduğunu vurguladı. Başçeri, devletin; iş insanlarının önündeki engeli kaldıran ve onların yolunu açan olması gerektiğine inandığını belirtti.

Başbakan Ersan Saner ise yaptığı konuşmada, Kıbrıs Türk halkının ambargolar altında olduğu için ticaret yapmak için çok ciddi sıkıntılar yaşadığına ve rekabet edilebilirlik konusunda problemler yaşadığına dikkati çekti. Saner, “Türkiye’nin üretici gücü MÜSİAD’ın KKTC şubesinin açılmasıyla, MÜSİAD’ın gücünden faydalanmak bizim için çok önemli bir noktadır. Bizlerle hareket etmesi, yatırım yapması, lokomotif sektörlerimiz olan yükseköğretim ve turizmin yanında gücümüze güç katacak” dedi.  

Açılışta konuşan Cumhurbaşkanı Ersin Tatar da, Türkiye Cumhuriyeti’nin her zaman KKTC’nin yanında olduğunu ifade ederek, MÜSİAD gibi kuruluşların KKTC’ye ilgi duymasının kendilerini mutlu ettiğini belirtti. Konuşmasında Kıbrıs sorununa da değinen Cumhurbaşkanı Tatar, Cenevre sonrası yeni bir döneme girildiğini söyledi.

Tatar, “Doğu Akdeniz’deki ulusal hak ve çıkarların korunması için KKTC’yi daha da güçlendirmek durumundayız” dedi. Ticaretin yanında yükseköğrenimin ekonomiye katkısınına dikkati çeken Tatar, bunları en iyi şekilde değerlendirmek ve yön vermenin kendilerinin görevi olduğunu vurguladı. MÜSİAD’ın gücü, tecrübesi ve imkanları ile KKTC’de güzel işler yapılabileceğinden emin olduğunu belirten Cumhurbaşkanı Tatar, MÜSİAD’ın KTTO ile imzaladığı işbirliği protoklünün de hayırlı olmasını diledi. 

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