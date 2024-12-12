  • BIST 10108.89
  • Altın 3039.93
  • Dolar 34.8705
  • Euro 36.7152
  • Lefkoşa 21 °C
  • Mağusa 21 °C
  • Girne 20 °C
  • Güzelyurt 20 °C
  • İskele 21 °C
  • İstanbul 9 °C
  • Ankara 8 °C
SON DAKİKAAlmanya ve Fransa'da kriz: Avrupa Birliği'nin motoru tekliyor mu?

Müşterek bahis düzenlemesine ilişkin koşullar Resmi Gazete’de

» »
Müşterek bahis düzenlemesine ilişkin koşullar dün Resmi Gazete’de yayımlanarak duyuruldu.
Müşterek bahis düzenlemesine ilişkin koşullar Resmi Gazete’de

Müşterek bahis düzenlemesine ilişkin koşullar dün Resmi Gazete’de yayımlanarak duyuruldu.

Bakanlar Kurulu kararıyla 2025 yılında müşterek bahis düzenleme izni alacak şirketler, 400 bin euro değerinde teminat mektubu sunmak zorunda olacak. Ayrıca, 10 bahis evi için lisans bedeli olarak 1 milyon 100 bin euro ödeme yapılması gerekecek. Şirketler, 10 bahis evi sınırını aşamayacak ancak daha az sayıda bahis evi açabilecek. İnternet üzerinden bahis hizmeti sunmak isteyen şirketler ise 700 bin euro ödeyerek yedi alan adı üzerinden hizmet verebilecek. Alan adları aynı sunucuda yer alacak.

Müşterek bahis lisansı, 1 Ocak 2025 ile 31 Aralık 2025 tarihleri arasında geçerli olacak ve lisans sahipleri, bahis evlerini yalnızca sabah 10.00 ile gece 24.00 saatleri arasında işletebilecek. Lisans hakkı, başka bir şirkete devredilemeyecek veya kiralanamayacak, ancak aynı şirketin diğer şubelerinde kullanılabilecek.

Bahis evleri, eğitim ve ibadet yerlerinden en az 100 metre uzaklıkta ve Şehir Planlama Dairesi’nin belirlediği yasalara uygun alanlarda kurulacak. Spor müsabakalarına yönelik bahisler yapılabilecek, ancak global at yarışı veya köpek yarışları gibi bahisler kesinlikle yasak olacak. Bahis evlerine yalnızca 21 yaş üstü kişiler girebilecek ve bahis oynayabilecek.

Kazanılan kuponların karşılıkları en geç 24 saat içinde ödenmek zorunda olacak. Ödeme yapılmaması durumunda, tutar teminat mektubundan tahsil edilecek ve şirketin lisansı bir ay süreyle askıya alınacak. Tek bir kuponda azami ödeme miktarı 15 bin euro olarak belirlendi.

Lisans sahipleri, vergi borcu ve sosyal güvenlik ödemelerini düzenli olarak yapacaklarını belgelemekle yükümlü olacak. Yetkili merciler tarafından yasa ve tüzüklere aykırı eylemlerin tespiti halinde, lisans tek taraflı olarak iptal edilebilecek. Lisansı iptal edilen şirketler, herhangi bir hak talebinde bulunamayacak.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Buğday üreticilerine sübvansiyon ödemesi kararı tadil edildi12 Aralık 2024 Perşembe 14:06
  • Market değil gümrüksüz mal merkezi12 Aralık 2024 Perşembe 13:31
  • Öğrencilerin evi uyuşturucu yuvası çıktı12 Aralık 2024 Perşembe 13:29
  • İnsan kaçakçılığı... 26 bin 400 dolar karşılığında KKTC’ye giriş12 Aralık 2024 Perşembe 13:28
  • Av ve Avla İlgili Yaban Hayatını Düzenleme Yasası altındaki bazı tüzükler düzenlendi12 Aralık 2024 Perşembe 13:28
  • Amcaoğlu’ndan Sanayi Odası’na: Endişeler yersiz12 Aralık 2024 Perşembe 13:00
  • YASAL STATÜSÜ OLMAYAN 7 KİŞİ TUTUKLANDI12 Aralık 2024 Perşembe 12:52
  • TRAFİKTE ÜÇ AYRI KAZA12 Aralık 2024 Perşembe 12:41
  • KANUNSUZ UYUŞTURUCU MADDE TASARRUFUNA BÜYÜK DARBE12 Aralık 2024 Perşembe 12:15
  • İzin Kurulu Başkanlığına yeniden Ahmet Aydın atandı12 Aralık 2024 Perşembe 12:12
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 - +90 533 851 38 51 Faks : haber@detaykibris.com
    Haber Scripti