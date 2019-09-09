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Müşterinin unuttuğu para cüzdanını çalan kişi tutuklandı

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Müşterinin unuttuğu para cüzdanını çalan kişi tutuklandı
Müşterinin unuttuğu para cüzdanını çalan kişi tutuklandı

Beyarmudu köyünün kuzey batı kısmında bulunan 27 numaralı ava kapalı bölgede kanunsuz olarak avlandıkları tespit edilen Y.O.(E-24) ve M.Ö.Ç.(E-23) hakkında yasal işlem başlatıldı.

Polis açıklamasına göre dün KKTC genelinde yapılan rutin avcı kontrolleri sonucu tespit edilen olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

MÜŞTERİNİN UNUTTUĞU PARA CÜZDANINI ÇALAN KİŞİ TUTUKLANDI

Güvercinlik’te faaliyet gösteren bir eğlence yerinde, bir müşteri tarafından unutulan para cüzdanı ve içerisindeki 1175 TL nakit paranın çalınması olayında zanlı olarak görülen M.Ö. (E-33) tutuklandı.

Polis basın bültenine göre bu sabah saat 00.20 sıralarında yaşanan olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

LEFKOŞA’DA İZİNSİZ İKAMET EDEN BİR KİŞİ TUTUKLANDI

Suçla operasyonel mücadele çalışmaları kapsamında geçtiğimiz Perşembe ve Cuma günleri Lefkoşa’da gerçekleştirilen denetimler sonucunda ülkede izinsiz ikamet ettiği tespit edilen bir kişi tutuklandı.

 

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