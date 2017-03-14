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Müşteriye 'Geri zekalı manyak' diyen çağrı merkezi çalışanının 2 yıl hapsi istendi

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Müşteriye 'Geri zekalı manyak' diyen çağrı merkezi çalışanının 2 yıl hapsi istendi
Erzurum'da aboneye hakaret eden müşteri hizmetleri temsilcisi Remziye Ç.'ye 2 yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı.

Erzurum'da bir GSM şirketine ait Müşteri Hizmetleri temsilcisine, aboneye hakaret ettiği gerekçesiyle 2 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı. Olay, 27 Kasım 2015'te meydana geldi.

 

350 LİRALIK TELEFON FATURASI ÜZERİNE MÜŞTERİ HİZMETLERİNE BAŞVURDU

Erzurum Adliyesi'nde memur olarak görev yapan Mustafa Enes Gündüz, telefon faturası 350 lira gelince müşteri hizmetlerini aradı. Faturasında yanlışlık yapılmış olabileceğini savunan Gündüz, 50 liralık indirim yapılıp yapılamayacağını sordu.

Telefondaki görevli "Olmaz" deyince, Gündüz bir üst yetkiliyle görüşmek istedi. Takım lideri olan Remziye Ç.'ye de durumu anlatan Enes Gündüz, faturasında indirim yapılmasını talep etti.

Bu sırada Remziye Ç., müsteri hizmetlerindeki görevliye "Geri zekalı manyağa söyle, faturasını ödesin, manyak ya" dedi.

Bu konuşmayı duyan Gündüz de telefonu kapatıp müşteri hizmetlerini tekrar aradı. Şikayet kaydı oluşturan Gündüz, savcılığa başvurup Remziye Ç.'den şikayetçi oldu.GSM ŞİRKETİNDEN GÖRÜŞME KAYITLARI İSTENDİ

 

Şikayet üzerine başlatılan soruşturma kapsamında Cumhuriyet Savcılığı GSM şirketinden görüşme kayıtlarını istedi. Görüşme kayıtlarında hakaret ettiği belirlenen 24 yaşındaki Remziye Ç. hakkında dava açıldı.

MÜŞTERİ TEMSİLCİSİ: ‘MANYAK YA' CÜMLESİNİ YANIMDAKİ ARKADAŞIMA KULLANDIM

Suçlamaları kabul etmeyen Remziye Ç. "Manyak ya" cümlesini yanındaki arkadaşı Z.'ye kullandığını ileri sürdü. 5. Asliye Ceza Mahkemesi'nde 'hakaret' suçundan açılan davada 3 aydan 2 yıla kadar hapis cezası talep edilen Remziye Ç., önümüzdeki günlerde hakim karşısına çıkacak.

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