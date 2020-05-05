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Müşteriyi, maske takmadığı için mağazaya almayan güvenlik görevlisi öldürüldü

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ABD’nin Michigan eyaletinin Flint kentindeki bir mağazanın güvenlik görevlisi, maske takmadığı için bir kızı içeri almadı; vurularak öldürüldü.
Müşteriyi, maske takmadığı için mağazaya almayan güvenlik görevlisi öldürüldü

Ülkenin Covid-19 salgınından en olumsuz etkilenen eyaletlerinin başında gelen Michigan’da, kapalı yerlere girerken maske takma zorunluluğu geldi. Geçen hafta işsizliğin artmasının da verdiği etkiyle birçok eyalette olduğu gibi kısıtlamaların kaldırılması talebiyle 4 bin 135 kişinin hayatını kaybettiği Michigan’da da protesto gösterileri düzenlendi.

43 yaşındaki Calvin Munerlyn, geçen cuma günü, Sharmel Teague (45) adlı müşterinin kızında maske olmadığı için ‘Family Dollar’ mağaza zincirinin şubesine onu almadı. Sharmel Teague, kısa süre sonra eşi Larry Teague (44) ve oğlu Ramonyea Bishop (23) ile mağazaya döndü. ‘Hesap sormak’ isteyen aile Munerlyn’le kavga etti. Kavga sırasında Munerlyn başından vuruldu ve hayatını kaybetti.

Tetiği, Teague çiftinin oğlunun çektiği açıklandı. Sharmel Teague tutuklandı; eşi ve oğlunun sorgusunun sürdüğü belirtildi.

Munerlyn’in annesi Bernadett Munerlyn, “Benim oğlum sadece görevini yaptı ve canından oldu” dedi. Sekiz çocuğu olan Munerlyn’in cenazesi için GoFundMe sayfasında 100 bin dolar (700 bin lira) bağış toplandı.

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