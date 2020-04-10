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Müsteşar açıkladı... Kumyalı'da ev karantinasındaki kişi ayrı bir yere alındı

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Sağlık Bakanlığı Müsteşarı Ali Çaygür’ün sosyal medyada yer alan ‘torpilli ev karantinası’ iddialarıyla ilgili açıklama yaptı. Çaygür açıklamasında, bu iddiaların yalan ve asılsız olduğunu belirterek, iddialara konu olan kişilerle ilgili bilgi verdi.
Müsteşar açıkladı... Kumyalı'da ev karantinasındaki kişi ayrı bir yere alındı

Sağlık Bakanlığı Müsteşarı Ali Çaygür’ün sosyal medyada yer alan ‘torpilli ev karantinası’ iddialarıyla ilgili açıklama yaptı. Çaygür açıklamasında, bu iddiaların yalan ve asılsız olduğunu belirterek, iddialara konu olan kişilerle ilgili bilgi verdi.

Çaygür açıklamasında, “”Ankara’dan gelen uçakta bulunan 6 kişinin Sağlık Bakanlığı’nın izni ile ev karantinasına gönderildiği” iddiaları tamamen asılsızdır” ifadelerini kullandı.

Öte yandan Çaygün, Kumyalı’da 83 yaşındaki bir kişinin ülkeye geldiğinde önce Güzelyurt’ta karantina merkezi olarak kullanılan yurda alındığını, ardından ise mevcut rahatsızlıkları nedeniyle oradaki görevliler tarafından evde izolasyon altında tutulması önerildiğini ve bunu Sağlık Bakanlığı’nın da uygun gördüğünü belirtti.  Çaygür daha sonra ise söz konusu hastanın ailesinin hastanın, ayrı bir yerde izole altına alınması talebinde bulunduğun ve Sağlık Bakanlığı’nın gereğini yaptığını kaydetti.

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