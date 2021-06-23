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Müsteşar Aşıkoğlu "Yoğurt İhracatını" detaylandırdı.. "Yoğurt süzme"

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Arıklı'dan sonra Müstaşarı da yapılacak ihracatı detaylandırdı...
Müsteşar Aşıkoğlu "Yoğurt İhracatını" detaylandırdı.. "Yoğurt süzme"

Arıklı'dan sonra Müsteşarı Şahap Aşıkoğlu da yapılacak ihracatı detaylandırdı...

İşte açıklama;

Kıyı ticareti kapsamında yapılan anlaşma ve protokol işlemeye başladı ....

yılda 100 ton muz'dan sonra yılda 720 ton süzme yoğurt ....

Türkiye'ye ihracat kapısı eskiye göre daha rahat ....

savunma sanayi sektöründeki firmamız 2 ay sonra Türkiye'de yapılacak olan uluslararası ihaleye Türk firması gibi giriyor böylece fiyat rekabeti yapabilecek...

iyi üreten, yaratıcı,rekabet edebilen , iyi yönetebilen , standart üretebilen,,,,, başarabiliyor

ya küçük emrah modunda ağlamaya devam ya şartları zorllayarak rekabet gücümüzü artırmaya çalışmaya devam ....

seçim bizim...

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