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Müsteşar Çaygür: Yoğun bakımdaki hastanın durumu kötü!

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"49 yaşındaki Covid-19 hastasının durumunun kötü"
Müsteşar Çaygür: Yoğun bakımdaki hastanın durumu kötü!

Sosyal medyada ve sohbet gruplarında yayılan “yoğun bakımdaki Koronavirüs hastası hayatını kaybetti” iddiaları üzerine Kıbrıs Postası’nın ulaştığı Sağlık Bakanlığı Müsteşarı Ali Çaygür, herhangi bir ölüm bilgisinin kendilerine ulaşmadığını söyledi.

Ancak yoğun bakıma dün kaldırılan 49 yaşındaki Covid-19 hastasının durumunun kötü olduğunu, ek rahatsızlıkları bulunduğunu belirten Çaygür, “Söz konusu hasta gece geldi, ertesi gün yoğun bakıma alındı. Hastanede tedavi olduğu süreçte kötüleşmedi, geç geldi” şeklinde konuştu.

Türkiye Cumhuriyeti Lefkoşa Büyükelçiliği’nin söz konusu hastayı Türkiye’ye nakledip, tedavisine orada devam etmesi önerisinde bulunduğunu belirten Çaygür, Pandemi Merkezi’ndeki doktorların, hastayı riske atmamak için bu teklifi geri çevirdiğini de belirtti.

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