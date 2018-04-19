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Müsteşar İdris: Eğitim Bakanlığı'nın örtülü ödeneği ÖZEL EĞİTİME harcanmaya başlandı

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Müsteşar İdris: Eğitim Bakanlığı'nın örtülü ödeneği ÖZEL EĞİTİME harcanmaya başlandı
Müsteşar İdris: Eğitim Bakanlığı'nın örtülü ödeneği ÖZEL EĞİTİME harcanmaya başlandı

Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığı Müsteşarı Asım İdris, Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığına ayrılan 500 Bin TL'lik ödeneğin Milli Eğitim Bakanı Cemal Özyiğit'in Mecliste söylediği gibi Özel Eğitime harcanmaya başlandığını sosyal medya hesabından yaptığı açıklama ile duyurdu.

Eğitim Bakanı Müsteşarı İdris, örtülü ödenek diye bilinen bütçe ile 25 Gazimağusa'da 15'de İskele'de olmak üzere 40 özel gereksinimli bireye eğitim imkanı sunmaya başladıklarını açıkladı.

İşte o açıklama;

Okul dışında kalan 40 özel eğitime ihtiyaçlı öğrencimizi eğitime dahil etmenin memnuniyetini yaşıyoruz.

Mağusa’da 25 ve İskele’de 15 özel eğitime ihtiyaç duyan öğrencinin okullarımızdaki yetersizliklerden dolayı eğitim dışında kaldığını tesbit ettik. Bu tesbit bizi hemen harekete geçirdi. İlgili birim ve okullarımızla çalışarak bu özel çocuklarımızın sorununu Gazimağusa Özel Eğitim Merkezi’nde ikinci eğitim şeklinde bir uygulamayı hayata geçirerek bu yıllık çözdük.

Bu uygulamanın kaynağını da sizlerle paylaşmak istiyorum. Bütçe görüşmelerinde tartışılan “5000000tl örtülü öödenek diye bahsedilen aslında doğrusu “hane halkına yardım” kaleminden karşılanmıştır. Bu kalem Bakanımız tarafından söylendiği gibi tümü özel eğitim için kullanılcaktır.

40 öğrencimizin eğitime dahil edilmesinde gösterdikleri gayret için ilgili dairemize ve uzmanlarına, Mağusa Özel Eğitim Merkezi yönetici ve öğretmenlerine tessekkür ederiz.

Özel eğitim bizim için özel ve öncelikli bir alan olacaktır.

 

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