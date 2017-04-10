Musul kentinin batı yakasında ışid’i hedef alan operasyonlarda 32 terörist öldürüldü

Irak'ın Musul kentinin batı yakasında terör örgütü DEAŞ'ı hedef alan operasyonlarda 3'ü örgüt yöneticisi 32 teröristin öldürüldüğü bildirildi.

Savunma Bakanlığına bağlı Askeri İstihbarat Müdürlüğünden yapılan açıklamada, uluslararası koalisyon güçlerinin, Musul'un batı yakasında "El-Islah Ez-Zirai - El-Verşan" bölgesinde terör örgütü yöneticilerinin de konuşlandığı DEAŞ'a ait bir mevziye hava saldırısı düzenlediği belirtildi.

Açıklamada, operasyonda aralarında Faslı, Suudi ve milliyeti belirlenemeyen üç DEAŞ yöneticisinin de olduğu 32 teröristin öldürüldüğü kaydedildi.

Bu arada İttihadiye polis güçlerine bağlı Hızlı Müdahale Güçleri'nde görevli polis subayı Halid Suheyl en-Nasıri, AA muhabirine yaptığı açıklamada, kentin batı yakasındaki El-Kadime bölgesine birçok noktadan geniş çaplı saldırıların düzenlenmesi için tüm hazırlıkların tamamlandığını söyledi.

Irak güçleri, hava saldırıları ve çatışmalar nedeniyle yüzlerce sivilin hayatını kaybettiği bölgeye ilerleyişi kısa süre önce durdurmuştu.

Irak güçleri, Musul'un batı yakasını DEAŞ'ın elinden kurtarmak için 19 Şubat'ta operasyon başlatmıştı.

(AA/ÖZ/HA)