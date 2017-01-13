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Musul'da çatışma bölgelerinden 400 aile tahliye edildi

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Musul'da çatışma bölgelerinden 400 aile tahliye edildi
Irak ordusuna bağlı güvenlik güçlerinin, Musul'un güneydoğusunda terör örgütü DEAŞ ile devam eden yoğun çatışma bölgelerindeki 400 aileyi tahliye ettiği bildirildi.

Irak ordusunda görevli Yüzbaşı Kerim Ziyab, AA muhabirine, Irak Federal Polis Gücü'nün, Musul'un güneydoğu bölgesinde güvenlik güçleri ile DEAŞ militanlarının yoğun çatışması arasında kalan 400 aileyi tahliye ettiğini söyledi.

İki ateş arasında kalan ailelerin askeri araçlarla tahliye edildiğini belirten Ziyab, bunların kentin doğusundaki Hazır Çadır Kampı'na yerleştirildiklerini dile getirdi.

Ziyab, DEAŞ'ın ailelerin bulunduğu yerleşim alanlarına havan topları ve katyuşa mermileriyle saldırma ihtimali, bu bölgelerin temel insani hizmetlerden yoksun olması ve gıda sıkıntısının tahliye nedenleri arasında yer aldığını kaydetti.

Güvenlik kaynakları, kısa bir süre önce DEAŞ'ın Musul'un kurtarılan bölgelerine havan topu ve katyuşa mermileriyle saldırması sonucu onlarca sivilin hayatını kaybettiğini belirtmişti.

Musul'u DEAŞ'tan kurtarma operasyonunun başladığı 17 Ekim'den bu yana 173 bin kişinin evlerini terk edip iç göçmen statüsüne düştüğü aktarılıyor.

Iraklı güvenlik güçlerinin kentin doğu bölgesinde ilerleme kaydetmesiyle çıkan çatışmalardan dolayı evlerini terk eden sivillerin sayısı da her geçen gün artıyor. Musul'dan kaçan ailelerin barınak sorununun çözülmesi için de Irak Göç ve Göçmenler Bakanlığı ile Birleşmiş Milletler, kentin güvenli bölgelerinde yeni çadır kamplar inşa ediyor.

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