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Musul'da 'kimyasal silah kullanıldı' iddiası

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Musul'da 'kimyasal silah kullanıldı' iddiası
Uluslararası Kızılhaç Örgütü, Musul'da Irak Şam İslam Devleti'ne (IŞİD) karşı devam eden savaş sırasında kimyasal silah kullanılması sonucunda 7 kişinin yaralandığını açıkladı.

Saldırıyı kimin gerçekleştirdiği bilinmiyor, ancak saldırıda kullanılan havan toplarının IŞİD'in elindeki Musul'un batısından atıldığı kaydediliyor.

Doğrulanması halinde bu, Musul operasyonu başladığından beri ilk kez kimyasal silah kullanıldığı anlamına gelecek.

Örgüt, 5 çocuk ve 2 kadının kimyasal maddeye maruz kalmaları nedeniyle tedavi altına alındıklarını açıkladı.

Uluslararası Kızılhaç Örgütü'nden bir doktor BBC'ye yaptığı açıklamada olayı doğruladı.

Örgütün Erbil'deki Rozhawa Hastanesi'nde son iki günde tedavi altına alınan yaralıları tedavi eden yerel doktorlara destek verdiği kaydediliyor.

Uluslararası Kızılhaç Örgütü doktoru kullanılan maddenin bilinmediğini, ancak kimyasal saldırı muamelesi yaptıklarını söyledi.

Yaralanmaların Musul'un doğusundaki evlere iki farklı havan saldırısı sırasında meydana geldiği, kurbanların kötü bir kimyasal koku hissettikleri belirtiliyor.

Kızılhaç Orta Doğu sorumlusu Robert Mardini, yaralananların semptomlarının "güçlü bir kimyasal maddeyi" işaret ettiğini söylüyor.

Ciltte kabarma, gözlerde kırmızılık, kaşınma, kusma ve öksürme gibi semptomlar olduğu belirtiliyor.

Dünya Sağlık Örgütü, Kızıl Haç Örgütü ile birlikte konu üzerine çalıştıklarını açıkladı.

 
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