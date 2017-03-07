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Musul'da valilik binası DEAŞ'tan kurtarıldı

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Musul'da valilik binası DEAŞ'tan kurtarıldı
Irak’ta güvenlik güçleri, Musul kent merkezinin batı yakasında yer alan valilik binasının da aralarında olduğu birkaç hükümet binasını terör örgütü DEAŞ’tan kurtardı.

Irak’ta güvenlik güçlerinin Musul kent merkezinin batı yakasında yer alan valilik binasının da aralarında olduğu birkaç hükümet binasını terör örgütü DEAŞ’tan geri aldığı bildirildi. 

Irak İçişleri Bakanlığına bağlı Acil Güçler Sözcüsü Abdulemir el Mehdavi yaptığı açıklamada, "Irak ordusuna bağlı özel kuvvetler DEAŞ’ın son kalesi Musul'daki en önemli hükümet binasını geri aldı" dedi.

Mehdavi, Terör örgütü DEAŞ’ın elinde tuttuğu valilik binası başta olmak üzere etrafındaki birkaç hükümet binasında kontrolün sağlandığını, dün gece başlayan operasyonda birçok militanın öldürüldüğünü söyledi.

Irak Başbakanı Haydar el-İbadi, 17 Ekim'de Musul'u DEAŞ'tan kurtarma operasyonunun başladığını duyurmuştu.

Musul'un doğu yakasını ocak sonunda tamamen ele geçiren Irak güçleri, 19 Şubat'tan itibaren kentin batı bölgelerinin DEAŞ'tan kurtarılması için operasyon başlatmıştı.

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