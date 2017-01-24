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Musul'u DEAŞ'tan kurtarma operasyonu

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Musul'u DEAŞ'tan kurtarma operasyonu
Irak Savunma Bakanlığı, Musul'un doğusunun tamamının terör örgütü DEAŞ'tan kurtarıldığını duyururken, Ortak Operasyonlar Komutanlığı, kentin doğusundaki askeri operasyonların sürdüğünü açıkladı.

Irak Ortak Operasyonlar Komutanlığı Sözcüsü Yahya Resul, yaptığı açıklamada, "Musul'un doğusundaki operasyonlar sürüyor. Orduya bağlı 1'nci, 9'uncu ve 15'nci tugay güçleri DEAŞ'ın Musul'un kuzey doğusundaki son iki kalesi olan Besan ve Reşidiye Mahallesi'nde savaşıyor." dedi.

Ordu güçlerinin Reşidiye'nin kuzeyinde kontrolü sağladığını ifade eden Resul, Musul'un doğusunun tamamının DEAŞ'ten geri alınması için askeri operasyonların sürdüğünü kaydetti.

Resul, "Musul'un doğusunun kurtarılmasıyla ilgili açıklama yapılması Ortak Operasyonlar Komutanlığı'na yani Musul Operasyonlar Komutanlığı Komutanı Korgneral Abdulemir Yarullah'a mahsustur." ifadesini kullandı.

İBADİ DE "KURTARILDI" DEDİ

Başbakan Haydar el-İbadi'nin basın ofisinden yapılan yazılı açıklamada, İbadi'nin Meclis Birinci Başkanı Humam Hammudi ile görüşmesi sırasında Musul'un doğusunun DEAŞ'tan kurtarıldığına işaret ettiği aktarıldı.

Irak Savunma Bakanlığından ise daha önce "Silahlı kuvvetlerimiz, Musul'un doğusunun tamamını geri aldı. Güçlerimiz, düşmana (DEAŞ) büyük can ve mal kaybı verdirtti. Güçlerimiz ayrıca mayın ve patlayıcılardan arındırma, binaları temizleme ve yolları açma, araziyi kontrol etme ve son kayıplarından sonra çöküş ve parçalanma yaşayan teröre fırsat vermemek için kontrol noktaları inşa etme çalışmalarına başladı." açıklaması yapılmıştı.

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