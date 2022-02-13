Mutant Covid-19 Kayıtlara Geçti: Delta ve Omicron Varyanti Bulaşanlara Uyarı

Dünya üzerinde 410 milyondan fazla insanda tespit edilen ve mutasyona uğrayarak yayılmayı sürdüren corona virüsü ile ilgili dikkat çeken bir uyarı mesajı Birleşik Krallık’tan geldi…

İngiliz Ulusal Sağlık Güvenliği Ajansı, bir süredir kamuoyunda mutant virüs olarak da bilinen “Deltacron” varyantının resmi olarak tespit edildiğini duyurdu. Delta varyantı ile Omicron varyantına aynı anda yakalanan hastalarda tespit edilen “Deltacron”un hibrit bir virüs olduğu kaydedildi. İngiltere’de bu varyantın tespit edildiği belirtilirken bu varyantın henüz ne kadar bulaşıcı ve tehlikeli olduğuna dair net bir bilgi olmadığı belirtildi.

“Deltacron” varyantı vakalarının şu an düşük olduğu belirtilirken, toplam kaç vaka olduğunun açıklanmaması da bilim insanları ve doktorların tepkisini çekti. Bilim insanları geçmişte de farklı varyantların bir araya geldiği mutant virüslerin ortaya çıktığını fakat bunların ciddi bir salgını tetiklemediğini söyledi.