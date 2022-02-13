  • BIST 2.051,05
  • Altın 800.89129
  • Dolar 13.5003
  • Euro 15.3124
  • Lefkoşa 16 °C
  • Mağusa 16 °C
  • Girne 16 °C
  • Güzelyurt 15 °C
  • İskele 16 °C
  • İstanbul 7 °C
  • Ankara 7 °C
SON DAKİKAOmicron’u Etkisiz Hale Getiren Antikor Geliştirdiler

Mutant Covid-19 Kayıtlara Geçti: Delta ve Omicron Varyanti Bulaşanlara Uyarı

» »
İngiltere Ulusal Sağlık Güvenliği Ajansı, haftalık bilgilendirme raporunda, farklı Covid-19 virüslerinin birleşiminden oluşan "Deltacron" varyantının resmi olarak tespit edildiği kayıtlara geçti.
Mutant Covid-19 Kayıtlara Geçti: Delta ve Omicron Varyanti Bulaşanlara Uyarı

Dünya üzerinde 410 milyondan fazla insanda tespit edilen ve mutasyona uğrayarak yayılmayı sürdüren corona virüsü ile ilgili dikkat çeken bir uyarı mesajı Birleşik Krallık’tan geldi…

İngiliz Ulusal Sağlık Güvenliği Ajansı, bir süredir kamuoyunda mutant virüs olarak da bilinen “Deltacron” varyantının resmi olarak tespit edildiğini duyurdu. Delta varyantı ile Omicron varyantına aynı anda yakalanan hastalarda tespit edilen “Deltacron”un hibrit bir virüs olduğu kaydedildi. İngiltere’de bu varyantın tespit edildiği belirtilirken bu varyantın henüz ne kadar bulaşıcı ve tehlikeli olduğuna dair net bir bilgi olmadığı belirtildi.

“Deltacron” varyantı vakalarının şu an düşük olduğu belirtilirken, toplam kaç vaka olduğunun açıklanmaması da bilim insanları ve doktorların tepkisini çekti. Bilim insanları geçmişte de farklı varyantların bir araya geldiği mutant virüslerin ortaya çıktığını fakat bunların ciddi bir salgını tetiklemediğini söyledi.

Etiketler: , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Kovid-19'un Uzun Süreli Kalp Hastalıklarına Yol Açabileceği Tespit Edildi12 Şubat 2022 Cumartesi 16:47
  • Danimarka aşılamayı sonlandırıyor12 Şubat 2022 Cumartesi 16:00
  • Kadınlar Şikayet Etti, Avrupa’dan Pfizer/BioNTech Aşısına Soruşturma Başlatıldı12 Şubat 2022 Cumartesi 12:55
  • Çarpıcı Araştırma: Ebola Virüsü Beyinde Saklanıyor, Yıllar Sonra Öldürüyor12 Şubat 2022 Cumartesi 12:42
  • Çin, Pfizer'ın Kovid-19 İlacına Acil Kullanım Onayı Verdi12 Şubat 2022 Cumartesi 10:43
  • Çocuklarda Uykusuzluğa Dikkat12 Şubat 2022 Cumartesi 10:22
  • Yer Elmasının Faydaları Nelerdir?12 Şubat 2022 Cumartesi 01:19
  • Bebeklerde Islak Mendilin Zararları12 Şubat 2022 Cumartesi 00:47
  • Otizm Nedir, Otizm Belirtileri Nelerdir?12 Şubat 2022 Cumartesi 00:00
  • Genital Kararma Nasıl Giderilir?11 Şubat 2022 Cuma 23:21
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti