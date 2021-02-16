SON 72 SAATTEKİ PCR YETERLİ OLMAYACAK, 14 GÜN KARANTİNA ZORUNLU Türkiye'de bundan böyle, Danimarka, İngiltere, Güney Afrika ve Brezilya’dan gelenlerde son 72 saatte yaptırılan PCR yeterli olmayacak, 14 gün karantina zorunlu. İngiltere ve Danimarka girişliler belirttikleri adreste, Güney Afrika ve Brezilya’dan gelenler ise Sağlık Bakanlığı takibindeki yurtlarda kalacak. 10’uncu gününde yapılacak PCR testinde negatiflik saptanırsa izolasyon sonlandırılacak. Aksi durumlarda karantina 14 güne tamamlanacak.

Türkiye'de Filyasyon ekipleri şimdi de mutant virüs vakalarının takibi için teyakkuzda. Türkiye’de de görülmeye başlanan Brezilya, Güney Afrika ve İngiltere varyantları nedeniyle, filyasyonda vaka ve temaslı takip algoritmaları değişti.